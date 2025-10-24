Министр экономики Германии Райхе прибыла в Киев

В пятницу, 24 октября, в Киев прибыла министр экономики Германии Екатерина Райхе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Райхе подчеркнула, усилия Берлина направлены на помощь Украине восстановить ее энергетическую инфраструктуру после того, как недавние российские атаки серьезно повредили энергосеть.

"Украина переживает свою четвертую зиму в состоянии войны, и сейчас Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что в значительной степени угрожает поставке электроэнергии и тепла зимой", - сказала министр экономики.

Reuters отмечает, что визит Райхе происходит на фоне роста энергетических проблем, в частности - длительных перебоев в работе ключевых объектов, таких как Запорожская атомная электростанция.

"Для реконструкции и обеспечения энергоснабжения нужна срочная помощь", - сказала Райхе и пообещала во время своей поездки изучить, как Германия может предоставить более конкретную и лучшую поддержку в этой области.

Германия хочет расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны

Кроме сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры Украины, основное внимание во время поездки будет уделено расширению немецко-украинского оборонного сотрудничества.

"Политика безопасности - это всегда также экономическая политика", - сказала Райхе, добавив, что она стремится сблизить немецкие и украинские оборонные компании.

