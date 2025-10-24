Міністерка економіки Німеччини Райхе прибула до Києва

У п'ятницю, 24 жовтня, до Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Райхе наголосила, зусилля Берліна спрямовані на допомогу Україні відновити її енергетичну інфраструктуру після того, як нещодавні російські атаки серйозно пошкодили енергомережу.

"Україна переживає свою четверту зиму у стані війни, і зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що значною мірою загрожує постачанню електроенергії та тепла взимку", – сказала міністерка економіки.

Reuters зазначає, що візит Райхе відбувається на тлі зростання енергетичних проблем, зокрема тривалих перебоїв у роботі ключових об'єктів, таких як Запорізька атомна електростанція.

"Для реконструкції та забезпечення енергопостачання потрібна термінова допомога", - сказала Райхе та пообіцяла під час своєї поїздки вивчити, як Німеччина може надати більш конкретну та кращу підтримку в цій галузі.

Німеччина хоче розширити співпрацю з Україною у сфері оборони

Окрім збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, основна увага під час поїздки буде приділена розширенню німецько-української оборонної співпраці.

"Політика безпеки - це завжди також економічна політика", - сказала Райхе, додавши, що вона прагне зблизити німецькі та українські оборонні компанії.

