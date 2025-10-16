УКР
Новини Допомога Україні від Німеччини
Німеччина виділяє €400 млн на безпілотники для України, - Пісторіус

Німеччина дає €400 млн на безпілотники для України

Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" оголосив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

"Протиповітряна оборона є основою нашої підтримки і була такою з самого початку війни. Тому ми продовжуватимемо інвестувати в протиповітряну оборону України та заходи протидії безпілотникам", – наголосив Пісторіус.

Він зазначив, цього року Німеччина підтримає Україну  на суму близько дев'ять мільярдів євро, і продовжить надавати підтримку на цьому рівні. 

"З цієї суми ми зараз готуємо пакет на суму два мільярди євро. Він міститиме системи протиракетної оборони, найсучасніші радіолокаційні технології та боєприпаси. Ми також беремо участь у PURL з інвестиціями у розмірі 500 мільйонів доларів",  - наголосив Пісторіус.

Рішення інвестувати у виробництво далекобійних безпілотників посадовець пояснив їхніми можливостями знищувати російські логістичні ресурси за лінією фронту.

"Ми бачимо певний успіх. У Росії існує повний дефіцит пального. Це впливає і на російських військових. Стає все важче представляти вдома цю війну як успіх. Ми можемо і хочемо вчитися в України та користуватися її досвідом", – наголосив очільник німецького Міноборони.

Посадовець також оголосив про активізацію співпраці між оборонпромом Німеччини й України "в галузі досліджень та розробки технологій – таким чином ми сприяємо обміну між промисловостями наших країн".

Пісторіус розповів також про ініціативу з модернізації наземних систем, які постачаються Україні.

Німеччина посилить східний фланг НАТО додатковими військами, - Пісторіус

"Основні бойові системи, такі як основні бойові танки та бойові машини піхоти, будуть модернізовані відповідно до найновіших стандартів. Це включає нову зброю та інноваційні датчики. Модернізація буде проводитися переважно на існуючому технічному обслуговуванні в Україні. Звичайно, до цього буде залучена оборонна промисловість України. Це буде інвестиція в довгострокове нарощування потужностей збройних сил України. А це означає, що вона триватиме навіть після потенційного припинення вогню", – резюмував міністр.

Автор: 

безпілотник (5044) Німеччина (7788) Пісторіус Борис (316)
на Томагавки давай !
16.10.2025 07:21 Відповісти
Це добре. Потім будуть тауроси і томагавки. Одночасно.
16.10.2025 07:23 Відповісти
Краще б дали пару сотень TAURUS зі складу.

16.10.2025 07:26 Відповісти
Ціна на нові німецькі ракети Taurus оцінюється приблизно в 2,27 мільярда доларів США за закупівлю 600 ******** ракет Taurus.
16.10.2025 07:40 Відповісти
Ось така історія, яку раніше було важко повірити. У ВВВ усі нації Союзу в одних окопах захищали країну, тепер наші, так звані "брати" вбивають дітей, онуків, правнуків ветеранів війни, міста перетворюючи на попіл і відкрито, нав'язливо загрожують знищити український нарід, а нападник у минулому країна активно допомагає Україні вижити і перемогти терористів. Цю Історію вже не переписати. Не питайте "за що ви нас так ненавидите..?" Терористів ненавидять у всьому світі і це клеймо на століття, поки існує наша планета Земля.. Низький уклін нашим союзникам! Запам'ятай, окупант, щоб ти не робив за спиною у людей з постійною брехнею, виправдовуючи злочинність, ти робиш це на очах Бога. Тому пам'ятай і не питай: «за що все це нам?» Краще озирнися назад і згадай свої страшні гріхи, що зроблені проти Божого Закону та людства. Закон Божий - вічний і незмінний, бумеранг працює...
16.10.2025 07:37 Відповісти
Дякуюуряду Німеччини!
16.10.2025 08:35 Відповісти
краще б одразу дронами бо гроші для тих хто біля корита то дуже не надійна річь,вони завжди кудись зникають.....
16.10.2025 08:59 Відповісти
 
 