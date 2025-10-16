Германия выделяет €400 млн на беспилотники для Украины, - Писториус

Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов для Украины в рамках формата "Рамштайн".

Об этом по итогам заседания в формате "Рамштайн" объявил германский министр обороны Борис Писториус.

"Противовоздушная оборона является основой нашей поддержки и была таковой с самого начала войны. Поэтому мы будем продолжать инвестировать в противовоздушную оборону Украины и меры противодействия беспилотникам", - подчеркнул Писториус.

Он отметил, в этом году Германия поддержит Украину на сумму около девяти миллиардов евро, и продолжит оказывать поддержку на этом уровне.

"Из этой суммы мы сейчас готовим пакет на сумму два миллиарда евро. Он будет содержать системы противоракетной обороны, современные радиолокационные технологии и боеприпасы. Мы также участвуем в PURL с инвестициями в размере 500 миллионов долларов", - подчеркнул Писториус.

Решение инвестировать в производство дальнобойных беспилотников чиновник объяснил их возможностями уничтожать российские логистические ресурсы за линией фронта.

"Мы видим определенный успех. В России существует полный дефицит горючего. Это влияет и на российских военных. Становится все труднее представлять дома эту войну как успех. Мы можем и хотим учиться у Украины и пользоваться ее опытом", - подчеркнул глава германского Минобороны.

Чиновник также объявил об активизации сотрудничества между оборонпромом Германии и Украины "в области исследований и разработки технологий - таким образом мы способствуем обмену между промышленностями наших стран".

Писториус рассказал также об инициативе по модернизации наземных систем, поставляемых Украине.

"Основные боевые системы, такие как основные боевые танки и боевые машины пехоты, будут модернизированы в соответствии с новейшими стандартами. Это включает новое оружие и инновационные датчики. Модернизация будет проводиться преимущественно на существующем техническом обслуживании в Украине. Конечно, к этому будет привлечена оборонная промышленность Украины. Это будет инвестиция в долгосрочное наращивание мощностей вооруженных сил Украины. А это значит, что она будет продолжаться даже после потенциального прекращения огня", - резюмировал министр.