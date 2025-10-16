РУС
Помощь Украине от Германии
Германия выделяет €400 млн на беспилотники для Украины, - Писториус

Германия выделяет €400 млн на беспилотники для Украины

Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов для Украины в рамках формата "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом по итогам заседания в формате "Рамштайн" объявил германский министр обороны Борис Писториус.

"Противовоздушная оборона является основой нашей поддержки и была таковой с самого начала войны. Поэтому мы будем продолжать инвестировать в противовоздушную оборону Украины и меры противодействия беспилотникам", - подчеркнул Писториус.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, в этом году Германия поддержит Украину на сумму около девяти миллиардов евро, и продолжит оказывать поддержку на этом уровне.

"Из этой суммы мы сейчас готовим пакет на сумму два миллиарда евро. Он будет содержать системы противоракетной обороны, современные радиолокационные технологии и боеприпасы. Мы также участвуем в PURL с инвестициями в размере 500 миллионов долларов", - подчеркнул Писториус.

Решение инвестировать в производство дальнобойных беспилотников чиновник объяснил их возможностями уничтожать российские логистические ресурсы за линией фронта.

"Мы видим определенный успех. В России существует полный дефицит горючего. Это влияет и на российских военных. Становится все труднее представлять дома эту войну как успех. Мы можем и хотим учиться у Украины и пользоваться ее опытом", - подчеркнул глава германского Минобороны.

Чиновник также объявил об активизации сотрудничества между оборонпромом Германии и Украины "в области исследований и разработки технологий - таким образом мы способствуем обмену между промышленностями наших стран".

Писториус рассказал также об инициативе по модернизации наземных систем, поставляемых Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия усилит восточный фланг НАТО дополнительными войсками, - Писториус

"Основные боевые системы, такие как основные боевые танки и боевые машины пехоты, будут модернизированы в соответствии с новейшими стандартами. Это включает новое оружие и инновационные датчики. Модернизация будет проводиться преимущественно на существующем техническом обслуживании в Украине. Конечно, к этому будет привлечена оборонная промышленность Украины. Это будет инвестиция в долгосрочное наращивание мощностей вооруженных сил Украины. А это значит, что она будет продолжаться даже после потенциального прекращения огня", - резюмировал министр.

беспилотник (4419) Германия (7323) Писториус Борис (267)
на Томагавки давай !
16.10.2025 07:21 Ответить
Це добре. Потім будуть тауроси і томагавки. Одночасно.
16.10.2025 07:23 Ответить
Краще б дали пару сотень TAURUS зі складу.

16.10.2025 07:26 Ответить
Ціна на нові німецькі ракети Taurus оцінюється приблизно в 2,27 мільярда доларів США за закупівлю 600 ******** ракет Taurus.
16.10.2025 07:40 Ответить
Ось така історія, яку раніше було важко повірити. У ВВВ усі нації Союзу в одних окопах захищали країну, тепер наші, так звані "брати" вбивають дітей, онуків, правнуків ветеранів війни, міста перетворюючи на попіл і відкрито, нав'язливо загрожують знищити український нарід, а нападник у минулому країна активно допомагає Україні вижити і перемогти терористів. Цю Історію вже не переписати. Не питайте "за що ви нас так ненавидите..?" Терористів ненавидять у всьому світі і це клеймо на століття, поки існує наша планета Земля.. Низький уклін нашим союзникам! Запам'ятай, окупант, щоб ти не робив за спиною у людей з постійною брехнею, виправдовуючи злочинність, ти робиш це на очах Бога. Тому пам'ятай і не питай: «за що все це нам?» Краще озирнися назад і згадай свої страшні гріхи, що зроблені проти Божого Закону та людства. Закон Божий - вічний і незмінний, бумеранг працює...
16.10.2025 07:37 Ответить
Дякуюуряду Німеччини!
16.10.2025 08:35 Ответить
краще б одразу дронами бо гроші для тих хто біля корита то дуже не надійна річь,вони завжди кудись зникають.....
16.10.2025 08:59 Ответить
 
 