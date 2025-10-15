Германия предоставит Украине новую военную помощь на сумму более 2 млрд евро, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус во время 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявил о дальнейшей военной поддержке Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Писториуса, Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро, включая пакет помощи на 500 миллионов долларов, который охватывает системы ПВО, перехватчики Patriot, радиолокационные системы, высокоточные артиллерийские ракеты и боеприпасы.
Министр сообщил, что страна укрепит украинскую противовоздушную оборону, в частности, за счет новых контрактов на поставку двух систем IRIS-T и большого количества управляемых ракет, а также переносных зенитных комплексов и средств связи.
Также Германия начнет проект модернизации вооружения, которое уже было передано Украине, чтобы продлить срок его службы и адаптировать технику к условиям современного поля боя.
Писториус добавил, что Берлин расширяет сотрудничество между немецкой и украинской оборонной промышленностью. После заседания стороны подпишут меморандум о взаимопонимании относительно совместной работы в сфере производства вооружений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йдеться про міністра війни Піта Хегсета, який не згадав безпосередньо далекобійні американські ракети, але наголосив, що зобов'язання НАТО перед Україною активізуються і «швидко втіляться у реальні можливості».