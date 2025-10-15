Германия предоставит Украине новую военную помощь на сумму более 2 млрд евро, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус во время 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявил о дальнейшей военной поддержке Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

По словам Писториуса, Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро, включая пакет помощи на 500 миллионов долларов, который охватывает системы ПВО, перехватчики Patriot, радиолокационные системы, высокоточные артиллерийские ракеты и боеприпасы.

Министр сообщил, что страна укрепит украинскую противовоздушную оборону, в частности, за счет новых контрактов на поставку двух систем IRIS-T и большого количества управляемых ракет, а также переносных зенитных комплексов и средств связи.

Также Германия начнет проект модернизации вооружения, которое уже было передано Украине, чтобы продлить срок его службы и адаптировать технику к условиям современного поля боя.

Писториус добавил, что Берлин расширяет сотрудничество между немецкой и украинской оборонной промышленностью. После заседания стороны подпишут меморандум о взаимопонимании относительно совместной работы в сфере производства вооружений.

