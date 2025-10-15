РУС
Германия предоставит Украине новую военную помощь на сумму более 2 млрд евро, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус во время 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявил о дальнейшей военной поддержке Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Писториуса, Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро, включая пакет помощи на 500 миллионов долларов, который охватывает системы ПВО, перехватчики Patriot, радиолокационные системы, высокоточные артиллерийские ракеты и боеприпасы.

Министр сообщил, что страна укрепит украинскую противовоздушную оборону, в частности, за счет новых контрактов на поставку двух систем IRIS-T и большого количества управляемых ракет, а также переносных зенитных комплексов и средств связи.

Также Германия начнет проект модернизации вооружения, которое уже было передано Украине, чтобы продлить срок его службы и адаптировать технику к условиям современного поля боя.

Писториус добавил, что Берлин расширяет сотрудничество между немецкой и украинской оборонной промышленностью. После заседания стороны подпишут меморандум о взаимопонимании относительно совместной работы в сфере производства вооружений.

Стабільно і чтіко. Як машина. Погано тільки, що ця машина на початку війни довго розкручувалася...
15.10.2025 18:03 Ответить
Никто не верил что Украина выстоит. Думали что дать Украине оружие = подарить его расее. А когда увидели что украинцы дают 3,14здюлей оркам - начали расчехляться
15.10.2025 18:15 Ответить
Плохо только шо в 25 -м в 2 раза меньше, чем в 24-м.
15.10.2025 18:18 Ответить
У них же ж запаси не безмежні. Їм ще треба про себе якось подбати...
15.10.2025 18:19 Ответить
В 24му Україна не виробляла по 50 фламінг за місяць.
15.10.2025 19:28 Ответить
❗️Падіння москви вже близько: в США завуальовано анонсували постачання «Томагавків» Україні, - NBC News.

Йдеться про міністра війни Піта Хегсета, який не згадав безпосередньо далекобійні американські ракети, але наголосив, що зобов'язання НАТО перед Україною активізуються і «швидко втіляться у реальні можливості».
15.10.2025 18:19 Ответить
Дякуємо Німеччина!!!
15.10.2025 19:03 Ответить
 
 