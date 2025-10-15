Німеччина надасть Україні нову військову допомогу на понад 2 млрд євро, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосив про подальшу військову підтримку України, зокрема в сфері протиповітряної оборони.

За словами Пісторіуса, Німеччина надасть додаткову підтримку на суму понад 2 мільярди євро, включно з пакетом допомоги на 500 мільйонів доларів, який охоплює системи ППО, перехоплювачі Patriot, радіолокаційні системи, високоточні артилерійські ракети та боєприпаси.

Міністр повідомив, що країна зміцнить українську протиповітряну оборону, зокрема, за рахунок нових контрактів на постачання двох систем IRIS-T і великої кількості керованих ракет, а також переносних зенітних комплексів і засобів зв’язку.

Також Німеччина розпочне проєкт модернізації озброєння, яке вже було передано Україні, щоб продовжити термін його служби та адаптувати техніку до умов сучасного поля бою.

Пісторіус додав, що Берлін розширює співпрацю між німецькою та українською оборонною промисловістю. Після засідання сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо спільної роботи у сфері виробництва озброєнь.

