УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10312 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
1 013 7

Німеччина надасть Україні нову військову допомогу на понад 2 млрд євро, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосив про подальшу військову підтримку України, зокрема в сфері протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Пісторіуса, Німеччина надасть додаткову підтримку на суму понад 2 мільярди євро, включно з пакетом допомоги на 500 мільйонів доларів, який охоплює системи ППО, перехоплювачі Patriot, радіолокаційні системи, високоточні артилерійські ракети та боєприпаси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина посилить східний фланг НАТО додатковими військами, - Пісторіус

Міністр повідомив, що країна зміцнить українську протиповітряну оборону, зокрема, за рахунок нових контрактів на постачання двох систем IRIS-T і великої кількості керованих ракет, а також переносних зенітних комплексів і засобів зв’язку.

Також Німеччина розпочне проєкт модернізації озброєння, яке вже було передано Україні, щоб продовжити термін його служби та адаптувати техніку до умов сучасного поля бою.

Пісторіус додав, що Берлін розширює співпрацю між німецькою та українською оборонною промисловістю. Після засідання сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо спільної роботи у сфері виробництва озброєнь.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Пісторіус Борис (312) війна в Україні (6567)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стабільно і чтіко. Як машина. Погано тільки, що ця машина на початку війни довго розкручувалася...
показати весь коментар
15.10.2025 18:03 Відповісти
Никто не верил что Украина выстоит. Думали что дать Украине оружие = подарить его расее. А когда увидели что украинцы дают 3,14здюлей оркам - начали расчехляться
показати весь коментар
15.10.2025 18:15 Відповісти
Плохо только шо в 25 -м в 2 раза меньше, чем в 24-м.
показати весь коментар
15.10.2025 18:18 Відповісти
У них же ж запаси не безмежні. Їм ще треба про себе якось подбати...
показати весь коментар
15.10.2025 18:19 Відповісти
В 24му Україна не виробляла по 50 фламінг за місяць.
показати весь коментар
15.10.2025 19:28 Відповісти
❗️Падіння москви вже близько: в США завуальовано анонсували постачання «Томагавків» Україні, - NBC News.

Йдеться про міністра війни Піта Хегсета, який не згадав безпосередньо далекобійні американські ракети, але наголосив, що зобов'язання НАТО перед Україною активізуються і «швидко втіляться у реальні можливості».
показати весь коментар
15.10.2025 18:19 Відповісти
Дякуємо Німеччина!!!
показати весь коментар
15.10.2025 19:03 Відповісти
 
 