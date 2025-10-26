УКР
Міністерка економіки Німеччини Райхе ховалася в укритті через атаку РФ на Київ

Удар по Києву

Міністерка економіки Німеччини під час візиту до Києва змушена була провести близько години в укритті через обстріли столиці російськими військами в ніч на суботу, 25 жовтня.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе разом із членами її делегації була змушена вночі близько години провести в бомбосховищі через обстріли Києва.

"Міністерка економіки ФРН Райхе та її делегація були змушені сховатися в бункері в Києві приблизно на годину. Всі члени делегації почуваються добре", - заявили в міністерстві.

Також дивіться: Наслідки ворожої атаки на Київ: кількість постраждалих зросла до 12, влучання зафіксовані у трьох районах. ФОТОрепортаж

Бомбосховище було обладнано в підземному паркінгу готелю, який зараз не використовується за призначенням.

Сигнал про обстріл надійшов на телефон репортера Bild, який супроводжував Райхе, о 3:51 за місцевим часом. Про відбій тривоги повідомили приблизно о 5:00.

Коментуючи події минулої ночі на суботній пресконференції, Райхе сказала, що для неї це був "гнітючий (одноразовий, - Ред.) Досвід", а для українців - "на жаль, важка повсякденність".

Ця ніч ще раз дуже переконливо показала мені, що російські атаки на українське населення спрямовані на те, щоб знесилити його", - додала Райхе.

Також читайте: Ткаченко про нічний обстріл Києва: Жодних боєприпасів, жодних військових виробництв

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 жовтня, до Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе.

Нічний обстріл 25 жовтня

У ніч проти 25 жовтня російські загарбники атакували територію України дев'ятьма балістичними ракетами та 62 безпілотниками різних типів. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
  • зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

На Дніпропетровщині під ударами ракет і дронів опинився Синельниківський район. Загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, господарська споруда, магазин та автомобіль.

Ворог завдав потужного удару по Києву: дві людини загинули, 13 поранених. Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, приміщення магазинів та автомобілі.

На Харківщині російські загарбники атакували енергооб'єкти.

змушена була провести в укритті , в підземному паркінгу готелю,та ще й з делегацією ,та ще й близько години ваааа ууууу.
неймовірно ,ну точно героїня.
26.10.2025 10:49 Відповісти
+7
Може таки фрау прийде до правильного ходу думок щодо озброєння для України?
26.10.2025 10:45 Відповісти
+5
Чому так покірно журналісти перейшли на фемінітиви, які ввела якась купка філолухів заради своїх нікчемних дисертацій? Міністерка, капітанка, президентка, майорка, математикині з аталітикинями - невже треба так калічити мову, до того ж на мій погляд навпаки, це якраз підкреслює дискримінацію, завідомо визначаючи стать людини тієї чи іншої професії або посади.
26.10.2025 11:07 Відповісти
не прийде навіть якщо їй на голову прилетіло щось важке,бо все впирається в гроші та власні інтереси....
показати весь коментар
26.10.2025 10:58 Відповісти
До пари їй туди трампа треба, щоб теж побачив
показати весь коментар
26.10.2025 10:46 Відповісти
орден їй княгині Ольги вишого ступіню за героїзм,вагон атиндепресантів і річну підписку на памперси...
показати весь коментар
26.10.2025 10:56 Відповісти
Ну уже ж вона цю владу обрала. Які все ж такі у нас люди гнилі. Сидять на пропержених диванах і ображають тих, хто нам допомагає
показати весь коментар
26.10.2025 12:16 Відповісти
а допомогають в чому??в продовжені війни??трупмель прямо сказав що єдине чого домагаються ,,неспроможні,, лише протягнути війну як довше....
показати весь коментар
26.10.2025 12:19 Відповісти
добре що в когось диван новий і якщо пердить то не в нього...
показати весь коментар
26.10.2025 12:20 Відповісти
"Холоднокровнее , Фима ... " (с)
Эта новость не для нас с вами. ( что за кацапская привычка , по люьому поводу , "плюнуть в спину " )
показати весь коментар
26.10.2025 14:10 Відповісти
Мерц прочитає новину і .... "тауруси" будуть уже в дорозі!
показати весь коментар
26.10.2025 10:51 Відповісти
повірте йому пофіг,у нього головне щоб німці довольні і на наступних виборах обрали
показати весь коментар
26.10.2025 10:54 Відповісти
"меркельня" рулить ....
показати весь коментар
26.10.2025 10:57 Відповісти
бідна нещасна жінка,який млять шок пережила,хоча для неї це корисно,не думаю що вона так хотіла більш завершення війни в Україні,ніж того щоб вона тривала і не прийшла до самих бюргерів
показати весь коментар
26.10.2025 10:53 Відповісти
ага.
бачите?
я на війні була.
я в укритті провела три години.
я ветеран війни.

оберайте мене депутатом в бундестаг!!!!
показати весь коментар
26.10.2025 10:59 Відповісти
Німці в мене вбили прадідуся, а прабабку моєї доньки угнали в рабство в Німеччіну. Но комплекс німці мають тількі перед Росією. Бо вони начебто з ними воювали.
П.С. Сиди фррйлян у сховищі. Стучі зубами та думай про Тауруси.
показати весь коментар
26.10.2025 11:01 Відповісти
А хто більше вбив українців - німці, чи росіяни?
показати весь коментар
26.10.2025 11:04 Відповісти
німці -до 10 мільонів українців. росіяне тількі у голодоморі - десь 7 мільйонів. а ти знаєшь хто більше? (і звідки).
показати весь коментар
26.10.2025 11:39 Відповісти
Знаю. З 1921 по 1991 українці гинули, захищаючи росіян. На початку тридцятих минулого століття українців було більше, ніж росіян. Візьми теперішню кількість росіян, відніми від неї теперішню кількість українців, додай ще трохи і отримаєш кількість українців, яких вбили росіяни.
показати весь коментар
26.10.2025 12:17 Відповісти
у 1917 українців було 82 мільйони ,а в 1991 -52 мільйони,вбивали як німці так і кацапи,нажаль мало хто про це пам'ятає....
показати весь коментар
26.10.2025 12:25 Відповісти
Чому так покірно журналісти перейшли на фемінітиви, які ввела якась купка філолухів заради своїх нікчемних дисертацій? Міністерка, капітанка, президентка, майорка, математикині з аталітикинями - невже треба так калічити мову, до того ж на мій погляд навпаки, це якраз підкреслює дискримінацію, завідомо визначаючи стать людини тієї чи іншої професії або посади.
показати весь коментар
26.10.2025 11:07 Відповісти
Бо імбецили.
показати весь коментар
26.10.2025 11:10 Відповісти
імбециликині!!!!
показати весь коментар
26.10.2025 11:49 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 11:51 Відповісти
А чому ти проти, мені наприклад дуже подобається коли говорять послиця чи послиня, історикиня, авіатриса, професорка, мисткиня, членкиня, критикеса, філософиця і т д, хоч є над чим посміятись
показати весь коментар
26.10.2025 12:52 Відповісти
Ну, раніше був стюард і була стюардесса. Але пілот що чоловік, що жінка. То зараз вже нікому з них не прикро. Є пілот, і є пілотка. Чи пЄлотка, не знаю як правильно.
показати весь коментар
26.10.2025 13:06 Відповісти
а мені подобаються членкіні, і що?
показати весь коментар
26.10.2025 13:31 Відповісти
Висловлююю занепокоєння, треба посилити тиск на росію, але нехай далі сидить у бомбосховищі поки не настане справедливий мир з позиції сили.
показати весь коментар
26.10.2025 11:47 Відповісти
Неймовірна історія
показати весь коментар
26.10.2025 12:30 Відповісти
Ну то що, що ховалася в укритті, от вже важлива новина
показати весь коментар
26.10.2025 12:32 Відповісти
А зєля де був у цей час?
показати весь коментар
26.10.2025 13:04 Відповісти
 
 