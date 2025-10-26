Міністерка економіки Німеччини Райхе ховалася в укритті через атаку РФ на Київ

Міністерка економіки Німеччини під час візиту до Києва змушена була провести близько години в укритті через обстріли столиці російськими військами в ніч на суботу, 25 жовтня.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе разом із членами її делегації була змушена вночі близько години провести в бомбосховищі через обстріли Києва.

"Міністерка економіки ФРН Райхе та її делегація були змушені сховатися в бункері в Києві приблизно на годину. Всі члени делегації почуваються добре", - заявили в міністерстві.

Бомбосховище було обладнано в підземному паркінгу готелю, який зараз не використовується за призначенням.

Сигнал про обстріл надійшов на телефон репортера Bild, який супроводжував Райхе, о 3:51 за місцевим часом. Про відбій тривоги повідомили приблизно о 5:00.

Коментуючи події минулої ночі на суботній пресконференції, Райхе сказала, що для неї це був "гнітючий (одноразовий, - Ред.) Досвід", а для українців - "на жаль, важка повсякденність".

Ця ніч ще раз дуже переконливо показала мені, що російські атаки на українське населення спрямовані на те, щоб знесилити його", - додала Райхе.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 жовтня, до Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе.

Нічний обстріл 25 жовтня

У ніч проти 25 жовтня російські загарбники атакували територію України дев'ятьма балістичними ракетами та 62 безпілотниками різних типів. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України:

протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

На Дніпропетровщині під ударами ракет і дронів опинився Синельниківський район. Загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, господарська споруда, магазин та автомобіль.

Ворог завдав потужного удару по Києву: дві людини загинули, 13 поранених. Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, приміщення магазинів та автомобілі.

На Харківщині російські загарбники атакували енергооб'єкти.