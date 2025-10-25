Ткаченко про нічний обстріл Києва: Жодних боєприпасів, жодних військових виробництв

Вночі 25 жовтня російські терористи завдали балістичного удару по цивільній та житловій інфраструктурі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще щонайменше 13 постраждали, серед них є поранені уламками скла.

Жодних військових цілей — лише терор проти мирних жителів

У Дніпровському районі вибух утворив велику вирву, вибито вікна у багатьох будинках, уламками посічено людей. Пошкоджено дитячий садок.

На місці працюють рятувальники, комунальні служби та голова РДА Андрій Паладій, який координує допомогу мешканцям.

"Жодних боєприпасів, жодних військових виробництв. російські терористи бʼють балістикою по нашій цивільній та житловій інфраструктурі. Все, що ми бачимо - це чистий терор", - заявив Ткаченко.

За його словами, один із загиблих - чоловік, який помер у лікарні швидкої допомоги через тяжкі осколкові поранення.

Кличко зазначив, що цей медзаклад виконує половину всієї ургентної хірургії столиці.

Кияни демонструють незламність

Попри вибухи, місто живе - люди відкривають магазини навіть поруч із місцями ударів, підтримуючи одне одного. Ткаченко анонсував, що наступний тиждень присвятить перевірці системи міського резерву на випадок надзвичайних ситуацій.

"Першочергові роботи на об’єктах виконують волонтери, а не міські служби. Про це вже публічно говорять самі волонтери", - наголосив він.

