2 774 23

Ткаченко про нічний обстріл Києва: Жодних боєприпасів, жодних військових виробництв

Київ після обстрілу 25 жовтня

Вночі 25 жовтня російські терористи завдали балістичного удару по цивільній та житловій інфраструктурі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще щонайменше 13 постраждали, серед них є поранені уламками скла.

Жодних військових цілей — лише терор проти мирних жителів

У Дніпровському районі вибух утворив велику вирву, вибито вікна у багатьох будинках, уламками посічено людей. Пошкоджено дитячий садок.

На місці працюють рятувальники, комунальні служби та голова РДА Андрій Паладій, який координує допомогу мешканцям.

"Жодних боєприпасів, жодних військових виробництв. російські терористи бʼють балістикою по нашій цивільній та житловій інфраструктурі. Все, що ми бачимо - це чистий терор", - заявив Ткаченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожої атаки на Київ: кількість постраждалих зросла до 12, влучання зафіксовані у трьох районах. ФОТОрепортаж

За його словами, один із загиблих - чоловік, який помер у лікарні швидкої допомоги через тяжкі осколкові поранення.
Кличко зазначив, що цей медзаклад виконує половину всієї ургентної хірургії столиці.

Кияни демонструють незламність

Попри вибухи, місто живе - люди відкривають магазини навіть поруч із місцями ударів, підтримуючи одне одного. Ткаченко анонсував, що наступний тиждень присвятить перевірці системи міського резерву на випадок надзвичайних ситуацій.

"Першочергові роботи на об’єктах виконують волонтери, а не міські служби. Про це вже публічно говорять самі волонтери", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: потужні вибухи та пожежі, вісім постраждалих

Автор: 

Київ (20356) Повітряні атаки на Київ (950) Ткаченко Тимур (43)
+17
Як нема! Офіс, водії, секретутки, помічники,радники!Багато всього класного
показати весь коментар
25.10.2025 13:32 Відповісти
+14
…і жодного толку від Тимура ЗєТкаченка.
показати весь коментар
25.10.2025 13:30 Відповісти
+14
Все таки на Кличка накинув чебурек
показати весь коментар
25.10.2025 13:33 Відповісти
І що тут дивного ?
Кацапи вижигають міста. Ще не звикли ?
Києву і Дніпру приготуватись. Бо ж найкращий у вас
показати весь коментар
25.10.2025 13:25 Відповісти
Не пора ли для всіх українців кордони відкрити, щоб люди могли виїхати і врятуватися?
показати весь коментар
25.10.2025 13:48 Відповісти
…і жодного толку від Тимура ЗєТкаченка.
показати весь коментар
25.10.2025 13:30 Відповісти
Як нема! Офіс, водії, секретутки, помічники,радники!Багато всього класного
показати весь коментар
25.10.2025 13:32 Відповісти
Тімурка на місці....
показати весь коментар
25.10.2025 13:36 Відповісти
Азербайджанця , який соромиться бути Мамедовим і бере , чужі призвіще, щоб красти в Україні Він , сказав , що вода мокра, а сонце гріє Ти падло , відповідай , чому ви , зелегі гниди , не встановили систему сповіщення , яку передав Ізраїль Дє гроші на захист ?
показати весь коментар
25.10.2025 15:24 Відповісти
Чебур щось недоговорив. Кличко то, в чому винний?
показати весь коментар
25.10.2025 13:31 Відповісти
Не впряму але натякнув-"Першочергові роботи на об'єктах виконують волонтери, а не міські служби. Про це вже публічно говорять самі волонтери", - наголосив він"
показати весь коментар
25.10.2025 13:34 Відповісти
Чума
показати весь коментар
25.10.2025 13:38 Відповісти
Що за маячня?
показати весь коментар
25.10.2025 14:38 Відповісти
Все таки на Кличка накинув чебурек
показати весь коментар
25.10.2025 13:33 Відповісти
Так це його головне завдання та посадова функція. МВА/ОВА у Києві та інших не прифронтових містах створені виключно для знищення місцевого самоврядування.
показати весь коментар
25.10.2025 13:46 Відповісти
Якось це сьогодні безглуздо звучить "жодних віськових обʼєктів. "
Це в 22 ще було нормально коли всі думали що війна на 2-3 тижні .
А 4 роки повномаштабки будь який обстріл є варварством проти людяності ...
ще один доказ того що назначаються на посади в Україні виключно туристи без відчуття всього болю українства і України
показати весь коментар
25.10.2025 13:36 Відповісти
мамЄдав знову якусь хню несе. А ти що зробив на своєму робочому місці? Хто відповідає за все що пов'язане з війною? Чи назва військова адміністрація , це так шоб було? Повноваження і гроші собі забрали, а відповідальність чомусь залишили іншим. Ось це і є вся суть зеленошоблої пздобратії.
показати весь коментар
25.10.2025 13:43 Відповісти
Це той Ткаченко шо Магомедов?
показати весь коментар
25.10.2025 13:54 Відповісти
Еге ж. З Зе 'релігією'. Магомєд.
показати весь коментар
25.10.2025 14:04 Відповісти
Тимур Фіруддінович Ткаченко (уроджений Мамедов),який за мільярди мільярдів організував потужну ППО для столиці? це ж він військово-цивільними питаннями займається. еге ж?
показати весь коментар
25.10.2025 14:05 Відповісти
Взяв прізвище дружини куколд @обаний. Ось які потужні менеджери керують країною.
показати весь коментар
25.10.2025 14:58 Відповісти
Блогерів не потрібно, нехай зійде з посади і віддасть повноваження Кличку,як не вміє організувати оборону столиці,куди стікаються самі кращі засоби ппо із закордону.
показати весь коментар
25.10.2025 15:14 Відповісти
Ніколи такого не було і от тє на...
показати весь коментар
25.10.2025 15:35 Відповісти
той ткаченко по суті генерал-губернатор...
показати весь коментар
25.10.2025 15:46 Відповісти
хенерал-губозакататор
показати весь коментар
25.10.2025 15:50 Відповісти
 
 