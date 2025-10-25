Ткаченко о ночном обстреле Киева: Никаких боеприпасов, никаких военных производств

Ночью 25 октября российские террористы нанесли баллистический удар по гражданской и жилой инфраструктуре Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

По предварительным данным, погибли два человека, еще по меньшей мере 13 пострадали, среди них есть раненые осколками стекла.

Никаких военных целей - только террор против мирных жителей

В Днепровском районе взрыв образовал большую воронку, выбиты окна во многих домах, осколками посечены люди. Поврежден детский сад.

На месте работают спасатели, коммунальные службы и глава РГА Андрей Паладий, который координирует помощь жителям.

"Никаких боеприпасов, никаких военных производств. российские террористы бьют баллистикой по нашей гражданской и жилой инфраструктуре. Все, что мы видим - это чистый террор", - заявил Ткаченко.

По его словам, один из погибших - мужчина, который умер в больнице скорой помощи из-за тяжелых осколочных ранений.

Кличко отметил, что это медучреждение выполняет половину всей ургентной хирургии столицы.

Киевляне демонстрируют несокрушимость

Несмотря на взрывы, город живет - люди открывают магазины даже рядом с местами ударов, поддерживая друг друга. Ткаченко анонсировал, что следующую неделю посвятит проверке системы городского резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

"Первоочередные работы на объектах выполняют волонтеры, а не городские службы. Об этом уже публично говорят сами волонтеры", - подчеркнул он.

