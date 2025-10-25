РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9063 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Киева
2 198 18

Ткаченко о ночном обстреле Киева: Никаких боеприпасов, никаких военных производств

Киев после обстрела 25 октября

Ночью 25 октября российские террористы нанесли баллистический удар по гражданской и жилой инфраструктуре Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

По предварительным данным, погибли два человека, еще по меньшей мере 13 пострадали, среди них есть раненые осколками стекла.

Никаких военных целей - только террор против мирных жителей

В Днепровском районе взрыв образовал большую воронку, выбиты окна во многих домах, осколками посечены люди. Поврежден детский сад.

На месте работают спасатели, коммунальные службы и глава РГА Андрей Паладий, который координирует помощь жителям.

"Никаких боеприпасов, никаких военных производств. российские террористы бьют баллистикой по нашей гражданской и жилой инфраструктуре. Все, что мы видим - это чистый террор", - заявил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеской атаки на Киев: количество пострадавших возросло до 12, попадания зафиксированы в трех районах. ФОТОрепортаж

По его словам, один из погибших - мужчина, который умер в больнице скорой помощи из-за тяжелых осколочных ранений.
Кличко отметил, что это медучреждение выполняет половину всей ургентной хирургии столицы.

Киевляне демонстрируют несокрушимость

Несмотря на взрывы, город живет - люди открывают магазины даже рядом с местами ударов, поддерживая друг друга. Ткаченко анонсировал, что следующую неделю посвятит проверке системы городского резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

"Первоочередные работы на объектах выполняют волонтеры, а не городские службы. Об этом уже публично говорят сами волонтеры", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака на Киев: мощные взрывы и пожары, восемь пострадавших

Автор: 

Киев (26281) Воздушные атаки на Киев (893) Ткаченко Тимур (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Як нема! Офіс, водії, секретутки, помічники,радники!Багато всього класного
показать весь комментарий
25.10.2025 13:32 Ответить
+12
Все таки на Кличка накинув чебурек
показать весь комментарий
25.10.2025 13:33 Ответить
+11
…і жодного толку від Тимура ЗєТкаченка.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що тут дивного ?
Кацапи вижигають міста. Ще не звикли ?
Києву і Дніпру приготуватись. Бо ж найкращий у вас
показать весь комментарий
25.10.2025 13:25 Ответить
Не пора ли для всіх українців кордони відкрити, щоб люди могли виїхати і врятуватися?
показать весь комментарий
25.10.2025 13:48 Ответить
…і жодного толку від Тимура ЗєТкаченка.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:30 Ответить
Як нема! Офіс, водії, секретутки, помічники,радники!Багато всього класного
показать весь комментарий
25.10.2025 13:32 Ответить
Тімурка на місці....
показать весь комментарий
25.10.2025 13:36 Ответить
Чебур щось недоговорив. Кличко то, в чому винний?
показать весь комментарий
25.10.2025 13:31 Ответить
Не впряму але натякнув-"Першочергові роботи на об'єктах виконують волонтери, а не міські служби. Про це вже публічно говорять самі волонтери", - наголосив він"
показать весь комментарий
25.10.2025 13:34 Ответить
Чума
показать весь комментарий
25.10.2025 13:38 Ответить
Що за маячня?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:38 Ответить
Все таки на Кличка накинув чебурек
показать весь комментарий
25.10.2025 13:33 Ответить
Так це його головне завдання та посадова функція. МВА/ОВА у Києві та інших не прифронтових містах створені виключно для знищення місцевого самоврядування.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:46 Ответить
Якось це сьогодні безглуздо звучить "жодних віськових обʼєктів. "
Це в 22 ще було нормально коли всі думали що війна на 2-3 тижні .
А 4 роки повномаштабки будь який обстріл є варварством проти людяності ...
ще один доказ того що назначаються на посади в Україні виключно туристи без відчуття всього болю українства і України
показать весь комментарий
25.10.2025 13:36 Ответить
мамЄдав знову якусь хню несе. А ти що зробив на своєму робочому місці? Хто відповідає за все що пов'язане з війною? Чи назва військова адміністрація , це так шоб було? Повноваження і гроші собі забрали, а відповідальність чомусь залишили іншим. Ось це і є вся суть зеленошоблої пздобратії.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:43 Ответить
Це той Ткаченко шо Магомедов?
показать весь комментарий
25.10.2025 13:54 Ответить
Еге ж. З Зе 'релігією'. Магомєд.
показать весь комментарий
25.10.2025 14:04 Ответить
Тимур Фіруддінович Ткаченко (уроджений Мамедов),який за мільярди мільярдів організував потужну ППО для столиці? це ж він військово-цивільними питаннями займається. еге ж?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:05 Ответить
Взяв прізвище дружини куколд @обаний. Ось які потужні менеджери керують країною.
показать весь комментарий
25.10.2025 14:58 Ответить
 
 