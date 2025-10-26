УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7391 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Київ
4 907 19

Атака РФ на Київ: серед загиблих 19-річна дівчина та її мама. Троє дітей госпіталізовані з опіками та множинними пораненнями (оновлено). ФОТОрепортаж

Близько 2 години ночі 26 жовтня РФ атакувала Київ із застосуванням ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначається, станом на 8 ранку відомо про трьох загиблих у Деснянському районі, серед яких 19-річна дівчина.

Також читайте: Рятувальники ліквідували пожежі у Києві, спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Що відомо про стан поранених?

За даними прокуратури, ще 29 людей постраждали, зокрема семеро неповнолітніх. Трьох з них госпіталізовано до лікарень. Зокрема, 15-річний хлопець має численні опіки, у 9-річної дівчинки різані рани, 13-річна дівчинка отримала множинні осколкові поранення. Четверо дітей мають гостру реакцію на стрес.

Пошкодження

Внаслідок атаки РФ пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки у Деснянському районі, в одному з них вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверхи.

В Оболонському районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. У приватному секторі у Дарницькому районі пошкоджено паркан будинку та автомобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахед" влучив у 9-поверхівку в Деснянському районі Києва: 26 потерпілих, з них шестеро дітей

Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня

Наразі рятувальна операція у Деснянському районі триває. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Оновлена інформація

Як уточнив голова МВС Ігор Клименко, станом на зараз підтверджено, що загинули троє людей (19-річна дівчина та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації), 29 поранено (серед них - семеро дітей).

"Працюють на місцях уражень понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев’ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції, перевіряють стійкість споруд. На двох локаціях досі розбирають завали після попередньої атаки - ДСНС не зупинялися ні на мить", - зауважив він.

Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала дронами Київ. Внаслідок ворожої атаки є 3 загиблих та десятки поранених, серед них 7 дітей.

Автор: 

діти (5363) Київ (20362) обстріл (31541) Повітряні атаки на Київ (954) Шахед (1592)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Кончєні тварі, горіть у пеклі!
показати весь коментар
26.10.2025 08:52 Відповісти
+13
https://x.com/hashtag/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Сором В цей день 2019 року Зеленський приїхав у Золоте поговорити з добровольцями, які були проти відведення українських військ: «Я ж не лох».

У підсумку українська армія у 2019 під час "розведення військ" розмінувала та відійшла в поле зі своїх обладнаних позицій у "сірій зоні", по якій почали пересуватися рос.окупанти, обстріли українських позицій не припинились. А у 2022 почалось повномасштабне російське вторгнення.

https://x.com/falledlenin/status/1982332621448163458

показати весь коментар
26.10.2025 09:26 Відповісти
+7
Коли вже вб'ють кривавого терориста злочинця путіна ? все що зв'зане з "русским миром" має зникнути з України ,невже так важко відмовитись від мови вбивць.
показати весь коментар
26.10.2025 08:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кончєні тварі, горіть у пеклі!
показати весь коментар
26.10.2025 08:52 Відповісти
Коли вже вб'ють кривавого терориста злочинця путіна ? все що зв'зане з "русским миром" має зникнути з України ,невже так важко відмовитись від мови вбивць.
показати весь коментар
26.10.2025 08:57 Відповісти
В Д. Донцова чи Ю. Шевельова теж було кацапське призвище але вони були Великі Українці ,в той час як з українським призвищем :медвечук ,козак ,сальдо та інша колоборанська мерзота.
показати весь коментар
26.10.2025 09:17 Відповісти
Зеленьський з Їрмаком поза камеру теж на російській гутарять і питання всі вирішують російською. І що тепер?
показати весь коментар
26.10.2025 09:18 Відповісти
Сергій Корольов теж розмовляв на руській мові і був великим українцем і шо?
показати весь коментар
26.10.2025 10:34 Відповісти
Це треба розповісти представнику путлера дмітрієву, який стверджує, що вони не стріляють по цивільній інфраструктурі, а те, що поцілили в дитячий садок- нещасний випадок. Тварюки брехливі!!!
показати весь коментар
26.10.2025 09:01 Відповісти
Ти думаєш що вони не знають куди стріляють?
показати весь коментар
26.10.2025 09:40 Відповісти
І знову б"ють по бетонних панельках для "маленьких" українців,знову гинуть і страждають їх мешканці...А по будинках на Печерську,Кончі-Заспі,Безрадичах не прилітає ніколи,ці території як зачаровані....
показати весь коментар
26.10.2025 09:25 Відповісти
https://x.com/hashtag/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Сором В цей день 2019 року Зеленський приїхав у Золоте поговорити з добровольцями, які були проти відведення українських військ: «Я ж не лох».

У підсумку українська армія у 2019 під час "розведення військ" розмінувала та відійшла в поле зі своїх обладнаних позицій у "сірій зоні", по якій почали пересуватися рос.окупанти, обстріли українських позицій не припинились. А у 2022 почалось повномасштабне російське вторгнення.

https://x.com/falledlenin/status/1982332621448163458

показати весь коментар
26.10.2025 09:26 Відповісти
Спасибо что напомнили. Предательство Украины со стороны Клоуна, началось с первых дней его царювання. Сколько беды принёс Украине он. Но у меня, вопрос не к нему б****,. Хоть один из 73% признает свою вину в том что произошло или нет?
показати весь коментар
26.10.2025 09:31 Відповісти
Влучання в будинок було недалеко від мене, було чутно як летить шахед і було чутно як шахед влучив, але не було ніякої оборони, раніше дуже інтенсивно відстрілювали, постійно шось бухало для збиття, а зараз нічого, напевно знарядів не дали або людей потягли в ТЦК
показати весь коментар
26.10.2025 09:40 Відповісти
Єрмак та зеленський, разом з особами з Урядового кварталу, РНБОУ, ВРУ, виконують Оманські вказівки ****** з 2019 року!!
показати весь коментар
26.10.2025 09:45 Відповісти
Через них люди гинуть, оце страшно, а чи будуть вони відповідати за це, і чи буде хтось розбиратися чому не було ніякої оборони
показати весь коментар
26.10.2025 09:51 Відповісти
Чому люди не були в укритті?
показати весь коментар
26.10.2025 09:54 Відповісти
А де тут укриття? Біля того будинку шо влучили нема ніякого укриття
показати весь коментар
26.10.2025 09:59 Відповісти
..походу, усі "фламінгИ" Зєлі Підєрмачної вже відлетіли на йух..
показати весь коментар
26.10.2025 10:19 Відповісти
Ці шахеди летіли з ... Херсона. Через усю країну. Людина з МВГ відкрито признала, що збивати не можуть - летять високо, половину мвгшників погнали на передову, дрони-перехоплювачі мало і безсилі. Зеленій потолочі насрати навіть на захист своєї столиці. Про інші міста і мови не йде. Робіть висновки, народ. Особливо ті, в кого є діти.
показати весь коментар
26.10.2025 10:48 Відповісти
 
 