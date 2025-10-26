Атака РФ на Київ: серед загиблих 19-річна дівчина та її мама. Троє дітей госпіталізовані з опіками та множинними пораненнями (оновлено). ФОТОрепортаж
Близько 2 години ночі 26 жовтня РФ атакувала Київ із застосуванням ударних БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Як зазначається, станом на 8 ранку відомо про трьох загиблих у Деснянському районі, серед яких 19-річна дівчина.
Що відомо про стан поранених?
За даними прокуратури, ще 29 людей постраждали, зокрема семеро неповнолітніх. Трьох з них госпіталізовано до лікарень. Зокрема, 15-річний хлопець має численні опіки, у 9-річної дівчинки різані рани, 13-річна дівчинка отримала множинні осколкові поранення. Четверо дітей мають гостру реакцію на стрес.
Пошкодження
Внаслідок атаки РФ пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки у Деснянському районі, в одному з них вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверхи.
В Оболонському районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. У приватному секторі у Дарницькому районі пошкоджено паркан будинку та автомобіль.
Наразі рятувальна операція у Деснянському районі триває. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Оновлена інформація
Як уточнив голова МВС Ігор Клименко, станом на зараз підтверджено, що загинули троє людей (19-річна дівчина та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації), 29 поранено (серед них - семеро дітей).
"Працюють на місцях уражень понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев’ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції, перевіряють стійкість споруд. На двох локаціях досі розбирають завали після попередньої атаки - ДСНС не зупинялися ні на мить", - зауважив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала дронами Київ. Внаслідок ворожої атаки є 3 загиблих та десятки поранених, серед них 7 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У підсумку українська армія у 2019 під час "розведення військ" розмінувала та відійшла в поле зі своїх обладнаних позицій у "сірій зоні", по якій почали пересуватися рос.окупанти, обстріли українських позицій не припинились. А у 2022 почалось повномасштабне російське вторгнення.
https://x.com/falledlenin/status/1982332621448163458