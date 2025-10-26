Атака РФ на Киев: в числе погибших 19-летняя девушка и ее мама. Трое детей госпитализированы с ожогами и множественными ранениями (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Около 2 часов ночи 26 октября РФ атаковала Киев с применением ударных БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Как отмечается, по состоянию на 8 утра известно о трех погибших в Деснянском районе, среди которых 19-летняя девушка.
Что известно о состоянии раненых?
По данным прокуратуры, еще 29 человек пострадали, в том числе семеро несовершеннолетних. Трое из них госпитализированы в больницы. В частности, 15-летний парень имеет многочисленные ожоги, у 9-летней девочки резаные раны, 13-летняя девочка получила множественные осколочные ранения. Четверо детей имеют острую реакцию на стресс.
Повреждения
В результате атаки РФ повреждены два многоэтажных жилых дома в Деснянском районе, в одном из них огонь охватил квартиры с первого по седьмой этажи.
В Оболонском районе взрывной волной выбило окна в доме. В частном секторе в Дарницком районе поврежден забор дома и автомобиль.
Сейчас спасательная операция в Деснянском районе продолжается. Окончательное количество пострадавших устанавливается.
Обновленная информация
Как уточнил глава МВД Игорь Клименко, по состоянию на данный момент подтверждено, что погибли три человека (19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело нуждается в идентификации), 29 ранены (среди них - семеро детей).
"Работают на местах поражений более сотни спасателей и полицейских, десятки единиц инженерной техники. Ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажный дом, разбирают аварийные конструкции, проверяют устойчивость сооружений. На двух локациях до сих пор разбирают завалы после предварительной атаки" он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала дронами Киев. В результате вражеской атаки есть 3 погибших и десятки раненых, среди них 7 детей.
