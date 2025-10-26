РУС
Атака РФ на Киев: в числе погибших 19-летняя девушка и ее мама. Трое детей госпитализированы с ожогами и множественными ранениями (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 2 часов ночи 26 октября РФ атаковала Киев с применением ударных БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, по состоянию на 8 утра известно о трех погибших в Деснянском районе, среди которых 19-летняя девушка.

Также читайте: Спасатели ликвидировали пожары в Киеве, вызванные российской атакой в ночь на 25 октября, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Что известно о состоянии раненых?

По данным прокуратуры, еще 29 человек пострадали, в том числе семеро несовершеннолетних. Трое из них госпитализированы в больницы. В частности, 15-летний парень имеет многочисленные ожоги, у 9-летней девочки резаные раны, 13-летняя девочка получила множественные осколочные ранения. Четверо детей имеют острую реакцию на стресс.

Повреждения

В результате атаки РФ повреждены два многоэтажных жилых дома в Деснянском районе, в одном из них огонь охватил квартиры с первого по седьмой этажи.

В Оболонском районе взрывной волной выбило окна в доме. В частном секторе в Дарницком районе поврежден забор дома и автомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахед" попал в 9-этажку в Деснянском районе Киева: 26 пострадавших, из них шестеро детей

Киев после обстрела 26 октября
Сейчас спасательная операция в Деснянском районе продолжается. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Обновленная информация

Как уточнил глава МВД Игорь Клименко, по состоянию на данный момент подтверждено, что погибли три человека (19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело нуждается в идентификации), 29 ранены (среди них - семеро детей).

"Работают на местах поражений более сотни спасателей и полицейских, десятки единиц инженерной техники. Ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажный дом, разбирают аварийные конструкции, проверяют устойчивость сооружений. На двух локациях до сих пор разбирают завалы после предварительной атаки" он.

Київ після обстрілу 26 жовтня
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала дронами Киев. В результате вражеской атаки есть 3 погибших и десятки раненых, среди них 7 детей.

дети (6774) Киев (26286) обстрел (30194) Воздушные атаки на Киев (897) Шахед (1588)
Топ комментарии
+15
Кончєні тварі, горіть у пеклі!
26.10.2025 08:52 Ответить
+8
https://x.com/hashtag/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Сором В цей день 2019 року Зеленський приїхав у Золоте поговорити з добровольцями, які були проти відведення українських військ: «Я ж не лох».

У підсумку українська армія у 2019 під час "розведення військ" розмінувала та відійшла в поле зі своїх обладнаних позицій у "сірій зоні", по якій почали пересуватися рос.окупанти, обстріли українських позицій не припинились. А у 2022 почалось повномасштабне російське вторгнення.

https://x.com/falledlenin/status/1982332621448163458

26.10.2025 09:26 Ответить
+6
Коли вже вб'ють кривавого терориста злочинця путіна ? все що зв'зане з "русским миром" має зникнути з України ,невже так важко відмовитись від мови вбивць.
26.10.2025 08:57 Ответить
26.10.2025 08:52 Ответить
26.10.2025 08:57 Ответить
В Д. Донцова чи Ю. Шевельова теж було кацапське призвище але вони були Великі Українці ,в той час як з українським призвищем :медвечук ,козак ,сальдо та інша колоборанська мерзота.
26.10.2025 09:17 Ответить
Зеленьський з Їрмаком поза камеру теж на російській гутарять і питання всі вирішують російською. І що тепер?
26.10.2025 09:18 Ответить
Це треба розповісти представнику путлера дмітрієву, який стверджує, що вони не стріляють по цивільній інфраструктурі, а те, що поцілили в дитячий садок- нещасний випадок. Тварюки брехливі!!!
26.10.2025 09:01 Ответить
Ти думаєш що вони не знають куди стріляють?
26.10.2025 09:40 Ответить
І знову б"ють по бетонних панельках для "маленьких" українців,знову гинуть і страждають їх мешканці...А по будинках на Печерську,Кончі-Заспі,Безрадичах не прилітає ніколи,ці території як зачаровані....
26.10.2025 09:25 Ответить
26.10.2025 09:26 Ответить
Спасибо что напомнили. Предательство Украины со стороны Клоуна, началось с первых дней его царювання. Сколько беды принёс Украине он. Но у меня, вопрос не к нему б****,. Хоть один из 73% признает свою вину в том что произошло или нет?
26.10.2025 09:31 Ответить
Влучання в будинок було недалеко від мене, було чутно як летить шахед і було чутно як шахед влучив, але не було ніякої оборони, раніше дуже інтенсивно відстрілювали, постійно шось бухало для збиття, а зараз нічого, напевно знарядів не дали або людей потягли в ТЦК
26.10.2025 09:40 Ответить
Єрмак та зеленський, разом з особами з Урядового кварталу, РНБОУ, ВРУ, виконують Оманські вказівки ****** з 2019 року!!
26.10.2025 09:45 Ответить
Через них люди гинуть, оце страшно, а чи будуть вони відповідати за це, і чи буде хтось розбиратися чому не було ніякої оборони
26.10.2025 09:51 Ответить
Чому люди не були в укритті?
26.10.2025 09:54 Ответить
А де тут укриття? Біля того будинку шо влучили нема ніякого укриття
26.10.2025 09:59 Ответить
 
 