Українські діти під обстрілами: чимало підлітків не хочуть думати про майбутнє після війни, - ЗМІ

Російська агресія перетворила небо України на джерело постійного страху для дітей. Більшість школярів змушені навчатися онлайн, рятуючись у сховищах під час повітряних тривог, — пише The Atlantic.

Журналіст Роберт Ворт зазначає, що Росія знищила близько 3500 шкіл, пошкодила церкви й культурні об’єкти, намагаючись викорінити українську ідентичність, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок війни українські діти ізольовані, позбавлені спілкування та відчуття безпеки. Освітяни фіксують серйозні прогалини в навчанні: деякі 10-річні діти досі не вміють читати. Попри це, громади створюють підземні школи та дитячі центри, щоб повернути дітям хоч частину нормального життя.

"Якщо діти нещасні - за що ми боремося?" - каже харківська психологиня Ірина Маркевич, ініціаторка "Мобільної школи стійкості".

Психологи зазначають, що емоційні травми війни глибокі: діти не вірять у майбутнє, стають дратівливими й тривожними.

"Діти приходили і просто торкалися інших - вони забули, як спілкуватися", - розповіла освітянка зі Старого Салтова Ірина Глазунова. Попри біль і втрати, підлітки все ж таки говорять про відповідальність за майбутнє України.

