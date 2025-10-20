УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10524 відвідувача онлайн
Новини Діти - жертви війни
1 098 13

Українські діти під обстрілами: чимало підлітків не хочуть думати про майбутнє після війни, - ЗМІ

Українські діти навчаються в підземній школі під час війни

Російська агресія перетворила небо України на джерело постійного страху для дітей. Більшість школярів змушені навчатися онлайн, рятуючись у сховищах під час повітряних тривог, — пише The Atlantic.

Журналіст Роберт Ворт зазначає, що Росія знищила близько 3500 шкіл, пошкодила церкви й культурні об’єкти, намагаючись викорінити українську ідентичність, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок війни українські діти ізольовані, позбавлені спілкування та відчуття безпеки. Освітяни фіксують серйозні прогалини в навчанні: деякі 10-річні діти досі не вміють читати. Попри це, громади створюють підземні школи та дитячі центри, щоб повернути дітям хоч частину нормального життя.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Якщо діти нещасні - за що ми боремося?" - каже харківська психологиня Ірина Маркевич, ініціаторка "Мобільної школи стійкості".

Психологи зазначають, що емоційні травми війни глибокі: діти не вірять у майбутнє, стають дратівливими й тривожними.

"Діти приходили і просто торкалися інших - вони забули, як спілкуватися", - розповіла освітянка зі Старого Салтова Ірина Глазунова. Попри біль і втрати, підлітки все ж таки говорять про відповідальність за майбутнє України.

Читайте: Україна розраховує на подальшу участь Ватикану у визволенні військовополонених і дітей, - Сибіга

Автор: 

Україна (6285) школа (2283) діти війни (133) війна в Україні (6631)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Потужно наголосували.Чому про дітей не думали в 2019р?Попереджали зебуїнів про наслідки.
показати весь коментар
20.10.2025 08:25 Відповісти
+2
а коли буде це міфічне "після війни"?
показати весь коментар
20.10.2025 08:21 Відповісти
+2
Не було там чим думати,73% деганів.
показати весь коментар
20.10.2025 08:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а коли буде це міфічне "після війни"?
показати весь коментар
20.10.2025 08:21 Відповісти
Атлантік-хуйло.
показати весь коментар
20.10.2025 08:22 Відповісти
діти, яким 11 років зараз, вони взагалі не жили без війни. війна йде все їхнє життя.
коротше кажучи - суцільний крінж, а не новина.
показати весь коментар
20.10.2025 08:24 Відповісти
І не кажи,шахеди над містами літали кожного дня з 2014р.Примітивний зебуїн
показати весь коментар
20.10.2025 08:26 Відповісти
ух ти, а ти звідки сам? що в тебе війна почалася в 22 році? напиши.
показати весь коментар
20.10.2025 08:51 Відповісти
Навіть не вміють читати - Буквар скурили
показати весь коментар
20.10.2025 08:24 Відповісти
це не смішно. в прифронтових областях є великі проблеми з школами, навчанням, і з евакуацією в безпечніші регіони.
показати весь коментар
20.10.2025 08:54 Відповісти
Нічого смішного - в ті часи коли бомби на голови не летіли - з мого класу - 25 учнів - четверо успішно пройшли 8 класів з одним зошитом
показати весь коментар
20.10.2025 09:06 Відповісти
цікаво, коли це було? савєтскає абученіє?

тим не менш, вони могли спокійно вчитися, а могли й не вчитися. зараз далеко не всі діти які хочуть вчитися, можуть це робити
показати весь коментар
20.10.2025 09:21 Відповісти
Потужно наголосували.Чому про дітей не думали в 2019р?Попереджали зебуїнів про наслідки.
показати весь коментар
20.10.2025 08:25 Відповісти
Не було там чим думати,73% деганів.
показати весь коментар
20.10.2025 08:35 Відповісти
Діти не хочуть? Думати.
показати весь коментар
20.10.2025 08:43 Відповісти
Читати-писати толком не вміють, зато трахатись з 11 років починають.
показати весь коментар
20.10.2025 09:08 Відповісти
 
 