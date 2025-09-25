Україна розраховує на подальшу участь Ватикану у визволенні військовополонених і дітей, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч із Секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами, Архиєпископом Полом Річардом Галахером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава МЗС підтвердив запрошення високого представника Ватикану до Києва та висловив сподівання на візит Папи Римського Лева XIV до України.

"Був радий зустрітися з Архиєпископом Полом Річардом Галахером у Нью-Йорку. Ми високо цінуємо постійну духовну підтримку України з боку Святішого Отця, а також гуманітарну допомогу Ватикану, зокрема турботу про українських дітей", – написав Сибіга у телеграм-каналі.

Міністр подякував за діяльність кардинала Маттео Дзуппі та наголосив, що Україна цінує участь Святого Престолу у визволенні військовополонених і депортованих дітей. Він також підкреслив, що апостольський візит Папи став би надзвичайно важливим для мільйонів вірян під час війни.

Сибіга підтвердив запрошення Архиєпископу Галахеру відвідати Україну в зручний для нього час. Україна та Святий Престол продовжать співпрацювати заради гуманітарних ініціатив і посилення зусиль у справі миру, - додав міністр закордонних справ України.

