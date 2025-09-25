Украина рассчитывает на дальнейшее участие Ватикана в освобождении военнопленных и детей, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Нью-Йорке провел встречу с Секретарем Святого Престола по вопросам отношений с государствами, Архиепископом Полом Ричардом Галахером.
Как сообщает Цензор.НЕТ, глава МИД подтвердил приглашение высокого представителя Ватикана в Киев и выразил надежду на визит Папы Римского Льва XIV в Украину.
"Был рад встретиться с Архиепископом Полом Ричардом Галахером в Нью-Йорке. Мы высоко ценим постоянную духовную поддержку Украины со стороны Святейшего Отца, а также гуманитарную помощь Ватикана, в частности заботу об украинских детях", - написал Сибига в телеграм-канале.
Министр поблагодарил за деятельность кардинала Маттео Дзуппи и подчеркнул, что Украина ценит участие Святого Престола в освобождении военнопленных и депортированных детей. Он также подчеркнул, что апостольский визит Папы стал бы чрезвычайно важным для миллионов верующих во время войны.
Сибига подтвердил приглашение Архиепископу Галахеру посетить Украину в удобное для него время. "Украина и Святой Престол продолжат сотрудничать ради гуманитарных инициатив и усиления усилий в деле мира", - добавил министр иностранных дел Украины.
