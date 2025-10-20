РУС
Украинские дети под обстрелами: многие подростки не хотят думать о будущем после войны, - СМИ

Украинские дети учатся в подземной школе во время войны

Российская агрессия превратила небо Украины в источник постоянного страха для детей. Большинство школьников вынуждены учиться онлайн, спасаясь в убежищах во время воздушных тревог, - пишет The Atlantic.

Журналист Роберт Уорт отмечает, что Россия уничтожила около 3500 школ, повредила церкви и культурные объекты, пытаясь искоренить украинскую идентичность, информирует Цензор.НЕТ.

В результате войны украинские дети изолированы, лишены общения и ощущения безопасности. Педагоги фиксируют серьезные пробелы в обучении: некоторые 10-летние дети до сих пор не умеют читать. Несмотря на это, громады создают подземные школы и детские центры, чтобы вернуть детям хоть часть нормальной жизни.

"Если дети несчастны - за что мы боремся?" - говорит харьковский психолог Ирина Маркевич, инициатор "Мобильной школы устойчивости".

Психологи отмечают, что эмоциональные травмы войны глубокие: дети не верят в будущее, становятся раздражительными и тревожными.

"Дети приходили и просто касались других - они забыли, как общаться", - рассказала педагог из Старого Салтова Ирина Глазунова. Несмотря на боль и потери, подростки все же говорят об ответственности за будущее Украины.

Читайте: Украина рассчитывает на дальнейшее участие Ватикана в освобождении военнопленных и детей, - Сибига

Украина (45164) школа (3061) дети войны (94) война в Украине (6580)
+6
Потужно наголосували.Чому про дітей не думали в 2019р?Попереджали зебуїнів про наслідки.
20.10.2025 08:25 Ответить
+2
а коли буде це міфічне "після війни"?
20.10.2025 08:21 Ответить
+2
Не було там чим думати,73% деганів.
20.10.2025 08:35 Ответить
а коли буде це міфічне "після війни"?
20.10.2025 08:21 Ответить
Атлантік-хуйло.
20.10.2025 08:22 Ответить
діти, яким 11 років зараз, вони взагалі не жили без війни. війна йде все їхнє життя.
коротше кажучи - суцільний крінж, а не новина.
20.10.2025 08:24 Ответить
І не кажи,шахеди над містами літали кожного дня з 2014р.Примітивний зебуїн
20.10.2025 08:26 Ответить
ух ти, а ти звідки сам? що в тебе війна почалася в 22 році? напиши.
20.10.2025 08:51 Ответить
Навіть не вміють читати - Буквар скурили
20.10.2025 08:24 Ответить
це не смішно. в прифронтових областях є великі проблеми з школами, навчанням, і з евакуацією в безпечніші регіони.
20.10.2025 08:54 Ответить
Нічого смішного - в ті часи коли бомби на голови не летіли - з мого класу - 25 учнів - четверо успішно пройшли 8 класів з одним зошитом
20.10.2025 09:06 Ответить
цікаво, коли це було? савєтскає абученіє?

тим не менш, вони могли спокійно вчитися, а могли й не вчитися. зараз далеко не всі діти які хочуть вчитися, можуть це робити
20.10.2025 09:21 Ответить
Не було там чим думати,73% деганів.
20.10.2025 08:35 Ответить
Діти не хочуть? Думати.
20.10.2025 08:43 Ответить
Читати-писати толком не вміють, зато трахатись з 11 років починають.
20.10.2025 09:08 Ответить
 
 