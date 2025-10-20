Украинские дети под обстрелами: многие подростки не хотят думать о будущем после войны, - СМИ

Российская агрессия превратила небо Украины в источник постоянного страха для детей. Большинство школьников вынуждены учиться онлайн, спасаясь в убежищах во время воздушных тревог, - пишет The Atlantic.

Журналист Роберт Уорт отмечает, что Россия уничтожила около 3500 школ, повредила церкви и культурные объекты, пытаясь искоренить украинскую идентичность, информирует Цензор.НЕТ.

В результате войны украинские дети изолированы, лишены общения и ощущения безопасности. Педагоги фиксируют серьезные пробелы в обучении: некоторые 10-летние дети до сих пор не умеют читать. Несмотря на это, громады создают подземные школы и детские центры, чтобы вернуть детям хоть часть нормальной жизни.

"Если дети несчастны - за что мы боремся?" - говорит харьковский психолог Ирина Маркевич, инициатор "Мобильной школы устойчивости".

Психологи отмечают, что эмоциональные травмы войны глубокие: дети не верят в будущее, становятся раздражительными и тревожными.

"Дети приходили и просто касались других - они забыли, как общаться", - рассказала педагог из Старого Салтова Ирина Глазунова. Несмотря на боль и потери, подростки все же говорят об ответственности за будущее Украины.

