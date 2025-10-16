Мужчина, получивший 85% ожогов во время атаки на Киев и потерявший жену, впервые увидел своего преждевременно родившегося сына. ВИДЕО

Папа маленького Назарчика, который получил 85% ожогов тела во время атаки РФ на Киев, впервые увидел своего сына в одной из больниц столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мальчик родился преждевременно - его маму достали из-под завалов после российского удара. Она получила 90% ожогов и, к сожалению, умерла.

Отец выжил - благодаря врачам, которые буквально вернули его с того света. После тяжелых операций и недель в реанимации он встал на ноги, чтобы сделать важнейший шаг - к Назарчику, который сейчас находится в реанимации в другой больнице.

Малыш пережил сложную операцию на головном мозге, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

