2 038 3
Мужчина, получивший 85% ожогов во время атаки на Киев и потерявший жену, впервые увидел своего преждевременно родившегося сына. ВИДЕО
Папа маленького Назарчика, который получил 85% ожогов тела во время атаки РФ на Киев, впервые увидел своего сына в одной из больниц столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мальчик родился преждевременно - его маму достали из-под завалов после российского удара. Она получила 90% ожогов и, к сожалению, умерла.
Отец выжил - благодаря врачам, которые буквально вернули его с того света. После тяжелых операций и недель в реанимации он встал на ноги, чтобы сделать важнейший шаг - к Назарчику, который сейчас находится в реанимации в другой больнице.
Малыш пережил сложную операцию на головном мозге, его состояние остается тяжелым, но стабильным.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
истомина ,шкуро,досить спати, тут є для тебе повід поржати,як ти любиш
всі повинні знати, як український народ страждає від кривавої руснi