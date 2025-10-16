РУС
Мужчина, получивший 85% ожогов во время атаки на Киев и потерявший жену, впервые увидел своего преждевременно родившегося сына. ВИДЕО

Папа маленького Назарчика, который получил 85% ожогов тела во время атаки РФ на Киев, впервые увидел своего сына в одной из больниц столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мальчик родился преждевременно - его маму достали из-под завалов после российского удара. Она получила 90% ожогов и, к сожалению, умерла.

Отец выжил - благодаря врачам, которые буквально вернули его с того света. После тяжелых операций и недель в реанимации он встал на ноги, чтобы сделать важнейший шаг - к Назарчику, который сейчас находится в реанимации в другой больнице.

Малыш пережил сложную операцию на головном мозге, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

скільки горя одномоментно чоловіку,дай Бог їм все перенести та отримати шанс на майбутьнє...

истомина ,шкуро,досить спати, тут є для тебе повід поржати,як ти любиш
16.10.2025 10:13 Ответить
Нехай вас Бог береже, а всім лаптеногим дикунам палати у пеклі ще на землі !
16.10.2025 10:19 Ответить
повідомити весь світ про цю справу .... ❗росголoс ❗❗росголoс ❗
всі повинні знати, як український народ страждає від кривавої руснi
