Чоловік, який отримав 85% опіків під час атаки на Київ та втратив дружину, уперше побачив свого передчасно народженого сина. ВIДЕО
Тато маленького Назарчика, який отримав 85% опіків тіла під час атаки РФ на Київ, уперше побачив свого сина в одній із лікарень столиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, хлопчик народився передчасно - його маму дістали з-під завалів після російського удару. Вона отримала 90% опіків і, на жаль, померла.
Батько вижив - завдяки лікарям, які буквально повернули його з того світу. Після важких операцій і тижнів у реанімації він встав на ноги, щоб зробити найважливіший крок - до Назарчика, який нині перебуває у реанімації в іншій лікарні.
Малюк пережив складну операцію на головному мозку, його стан залишається тяжким, але стабільним.
истомина ,шкуро,досить спати, тут є для тебе повід поржати,як ти любиш
всі повинні знати, як український народ страждає від кривавої руснi
