Чоловік, який отримав 85% опіків під час атаки на Київ та втратив дружину, уперше побачив свого передчасно народженого сина. ВIДЕО

Тато маленького Назарчика, який отримав 85% опіків тіла під час атаки РФ на Київ, уперше побачив свого сина в одній із лікарень столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, хлопчик народився передчасно - його маму дістали з-під завалів після російського удару. Вона отримала 90% опіків і, на жаль, померла.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Батько вижив - завдяки лікарям, які буквально повернули його з того світу. Після важких операцій і тижнів у реанімації він встав на ноги, щоб зробити найважливіший крок - до Назарчика, який нині перебуває у реанімації в іншій лікарні.

Малюк пережив складну операцію на головному мозку, його стан залишається тяжким, але стабільним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранена у селі під Краснопіллям 4-річна дівчинка з опіками у важкому стані. Її транспортуватимуть до Охматдиту