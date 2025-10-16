УКР
Чоловік, який отримав 85% опіків під час атаки на Київ та втратив дружину, уперше побачив свого передчасно народженого сина. ВIДЕО

Тато маленького Назарчика, який отримав 85% опіків тіла під час атаки РФ на Київ, уперше побачив свого сина в одній із лікарень столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, хлопчик народився передчасно - його маму дістали з-під завалів після російського удару. Вона отримала 90% опіків і, на жаль, померла.

Батько вижив - завдяки лікарям, які буквально повернули його з того світу. Після важких операцій і тижнів у реанімації він встав на ноги, щоб зробити найважливіший крок - до Назарчика, який нині перебуває у реанімації в іншій лікарні.

Малюк пережив складну операцію на головному мозку, його стан залишається тяжким, але стабільним. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранена у селі під Краснопіллям 4-річна дівчинка з опіками у важкому стані. Її транспортуватимуть до Охматдиту

скільки горя одномоментно чоловіку,дай Бог їм все перенести та отримати шанс на майбутьнє...

истомина ,шкуро,досить спати, тут є для тебе повід поржати,як ти любиш
показати весь коментар
16.10.2025 10:13 Відповісти
Нехай вас Бог береже, а всім лаптеногим дикунам палати у пеклі ще на землі !
показати весь коментар
16.10.2025 10:19 Відповісти
повідомити весь світ про цю справу .... ❗росголoс ❗❗росголoс ❗
всі повинні знати, як український народ страждає від кривавої руснi
показати весь коментар
16.10.2025 10:41 Відповісти
Підтримую , бо за кордоном мало хто знає про причини війни і методи русні. Їх пропаганда працює на повну. Агенти ФСБ сидять в компаніях ютуба, фейсбука та прочих і чистят контент
показати весь коментар
16.10.2025 11:10 Відповісти
Ось цікавий комент под відео Невзорова на ютуб про підтримку у світи тероористов палестини
https://www.youtube.com/@lb8427 @lb8427 https://www.youtube.com/watch?v=PEOTJMTL1VI&lc=UgwVrQwlYv_qrCeSEWB4AaABAg 4 часа назад

Невзоров совершенно прав по поводу проигранной информационной войны. Мне объяснил мой сын почему молодежь поддерживает палестинцев. Молодежь не смотрит телевизор, они смотрят в тик-токе короткие видео, где показывают "бедных, несчастных палестинских детей и теток", которые кричат, что их убивает израильская армия, что их дом разрушен, что они голодные или раненые. Израильтяне не показали в широком показе фильм о зверствах палестинцев 7 октября, поэтому многие в это даже не верят..
показати весь коментар
16.10.2025 11:15 Відповісти
Як земля носить і бог не карає кацапсяче плем,я скільки ще їх терпіти нищити всіх і всюди від малого до старого
показати весь коментар
16.10.2025 12:43 Відповісти
 
 