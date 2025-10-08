УКР
Поранена у селі під Краснопіллям 4-річна дівчинка з опіками у важкому стані. Її транспортуватимуть до Охматдиту

Унаслідок російської агресії 575 дітей було вбито, ще 1609 поранено

Поранена внаслідок російського удару по селу Краснопільської громади на Сумщині 4-річна дівчинка перебуває у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що ворожий дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади.

"Унаслідок удару постраждала родина. У важкому стані - 4-річна дівчинка. Її, маму та бабусю госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Читайте: 1330 осіб, зокрема 135 дітей, постраждали від мін в Україні від початку повномасштабної війни

За даними ОВА, у дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до "Охматдиту".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під ворожими атаками перебували Краснопілля та Суми, серед поранених дитина.

діти (5333) обстріл (31245) Сумська область (4316) Сумський район (432) Краснопілля (18)
Ось так рашисти нищать Україну ,рашисти убивають і калічат дітей ,а в нас не спромоглися вдаврити по рашиситану "привітати"рашиського виродка,зате "найвеличніший " розповідав яка в нас грізна зброя.
08.10.2025 09:18 Відповісти
 
 