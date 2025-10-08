Поранена у селі під Краснопіллям 4-річна дівчинка з опіками у важкому стані. Її транспортуватимуть до Охматдиту
Поранена внаслідок російського удару по селу Краснопільської громади на Сумщині 4-річна дівчинка перебуває у важкому стані.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що ворожий дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади.
"Унаслідок удару постраждала родина. У важкому стані - 4-річна дівчинка. Її, маму та бабусю госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, у дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до "Охматдиту".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під ворожими атаками перебували Краснопілля та Суми, серед поранених дитина.
