1330 осіб, зокрема 135 дітей, постраждали від мін в Україні від початку повномасштабної війни

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ через міни і вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1330 людей, з них 135 дітей.

Про це повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки

"Станом на 01.10.2025 від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 330 осіб, з яких діти – 135, дорослі – 1 195", - йдеться в повідомленні.

Так, найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів представники таких професій:

фермери - 243 особи;

працівники критичної інфраструктури - 137 осіб;

водії - 88 осіб.

Крім того, серед постраждалих:

безробітні - 148 осіб;

учні - 121 осіб;

пенсіонери - 116 осіб.

Як зазначається, збір даних проводиться Головним управлінням протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки на системній основі, в рамках виконання вимог Протоколу ІІ та Протоколу V Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (КНЗ).

Відповідна база даних та інтерактивна мапа допомагає урядовим та гуманітарним організаціям проводити в небезпечних регіонах інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, а також надавати допомогу постраждалим від мінно-вибухових травм.

