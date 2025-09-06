УКР
13-річний хлопець, який підірвався на міні у Херсоні, у стані середньої тяжкості, - медики. ВIДЕО

Хлопець, який вчора постраждав внаслідок підриву на російській міні у Дніпровському районі Херсона, наразі перебуває у лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, 13-річний Арсеній їхав велосипедом, коли пролунав вибух. Каже, що в ту мить у нього потемніло в очах.

"У потерпілого вибухова травма та численні уламкові поранення грудної клітки, обличчя й ніг. Лікарі оцінюють стан Арсенія як середньої тяжкості, він отримує всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

"Бажаю хлопцеві якнайшвидшого одужання. Дякую лікарям, які рятують життя наших дітей. Російські військові систематично розкидають протипіхотні міни на правобережжі області. Їх кидають дрони та РСЗВ у двори, на дитячі майданчики, городи, узбіччя доріг. Особливо небезпечно восени - листя та опале гілля можуть приховати вибухонебезпечні предмети.

Також читайте: Усіх дітей евакуйовано з мікрорайону Корабел у Херсоні, - МВА

Будьте максимально уважні. Помітили підозрілий предмет - негайно відійдіть і повідомте рятувальників або поліцію", - наголошує очільник області Олександр Прокудін.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що підліток наїхав на російську міну "пелюстка" у Херсоні, у нього поранення та контузія.

Автор: 

діти (5288) міна (406) Херсонська область (6180)
кацапня тварі
показати весь коментар
06.09.2025 11:27 Відповісти
Дві ступні на місці.
Пацан просто везучий що лише наїхав великом, а не ступив ногою.
До весілля заживе.
Здоров*я хлопцю.
показати весь коментар
06.09.2025 12:03 Відповісти
 
 