13-річний хлопець, який підірвався на міні у Херсоні, у стані середньої тяжкості, - медики. ВIДЕО
Хлопець, який вчора постраждав внаслідок підриву на російській міні у Дніпровському районі Херсона, наразі перебуває у лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, 13-річний Арсеній їхав велосипедом, коли пролунав вибух. Каже, що в ту мить у нього потемніло в очах.
"У потерпілого вибухова травма та численні уламкові поранення грудної клітки, обличчя й ніг. Лікарі оцінюють стан Арсенія як середньої тяжкості, він отримує всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
"Бажаю хлопцеві якнайшвидшого одужання. Дякую лікарям, які рятують життя наших дітей. Російські військові систематично розкидають протипіхотні міни на правобережжі області. Їх кидають дрони та РСЗВ у двори, на дитячі майданчики, городи, узбіччя доріг. Особливо небезпечно восени - листя та опале гілля можуть приховати вибухонебезпечні предмети.
Будьте максимально уважні. Помітили підозрілий предмет - негайно відійдіть і повідомте рятувальників або поліцію", - наголошує очільник області Олександр Прокудін.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що підліток наїхав на російську міну "пелюстка" у Херсоні, у нього поранення та контузія.
Пацан просто везучий що лише наїхав великом, а не ступив ногою.
До весілля заживе.
Здоров*я хлопцю.