13-летний парень, который подорвался на мине в Херсоне, в состоянии средней тяжести, - медики. ВИДЕО

Парень, который вчера пострадал в результате подрыва на российской мине в Днепровском районе Херсона, сейчас находится в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, 13-летний Арсений ехал на велосипеде, когда прогремел взрыв. Говорит, что в тот момент у него потемнело в глазах.

"У пострадавшего взрывная травма и многочисленные осколочные ранения грудной клетки, лица и ног. Врачи оценивают состояние Арсения как средней тяжести, он получает всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

"Желаю парню скорейшего выздоровления. Спасибо врачам, которые спасают жизни наших детей. Российские военные систематически разбрасывают противопехотные мины на правобережье области. Их бросают дроны и РСЗО во дворы, на детские площадки, огороды, обочины дорог. Особенно опасно осенью - листья и опавшие ветки могут скрыть взрывоопасные предметы.

Также читайте: Все дети эвакуированы из микрорайона Корабел в Херсоне, - МВА

Будьте максимально внимательны. Заметили подозрительный предмет - немедленно отойдите и сообщите спасателям или полиции", - отмечает глава области Александр Прокудин.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что подросток наехал на российскую мину "лепесток" в Херсоне, у него ранения и контузия.