Подросток наехал на российскую мину-"лепесток" в Херсоне: у него ранения и контузия
В Днепровском районе Херсона 13-летний парень на велосипеде наехал на российскую противопехотную мину. Он находится в больнице.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Подросток наехал на противопехотную мину типа "лепесток".
Вследствие детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также осколочные ранения лица, грудной клетки и ног.
Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Просто проти мирняка!! Це не військова база, не польові укріплення.
Суто місто ... Фактично приречене місто через бездіяльність кагалу95 (пів-на шість )
Таки добре що лише наїхав а не наступив.
Здоров*я хлопцю.