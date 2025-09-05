РУС
Подросток наехал на российскую мину-"лепесток" в Херсоне: у него ранения и контузия

В Херсоне 13-летний парень подорвался на российской мине

В Днепровском районе Херсона 13-летний парень на велосипеде наехал на российскую противопехотную мину. Он находится в больнице.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Подросток наехал на противопехотную мину типа "лепесток".

Вследствие детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также осколочные ранения лица, грудной клетки и ног.

Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Їх розкидають цілеспрямовано.
Просто проти мирняка!! Це не військова база, не польові укріплення.
Суто місто ... Фактично приречене місто через бездіяльність кагалу95 (пів-на шість )
показать весь комментарий
05.09.2025 20:23 Ответить
Шорошо что наехал, а не наступил
показать весь комментарий
05.09.2025 20:28 Ответить
Попередній коментатор правий на 100.
Таки добре що лише наїхав а не наступив.
Здоров*я хлопцю.
показать весь комментарий
05.09.2025 20:34 Ответить
А є ще молодші діти... Варвари
показать весь комментарий
05.09.2025 20:42 Ответить
ПФМка важить вісімдесят грамів, і коптер за один рейс висипає десятка три. Антонівський район та Острів кацапи засиплять так, що там пересуваться взагалі буде неможливо. Перешкодити цьому можливо тільки масованими авіаударами по місцям дислокації кацапів на лівобережжі.
показать весь комментарий
05.09.2025 20:57 Ответить
Ну хоч кінцівки залишились. Інвестуйте в надійні чоботи пацики, не пожалкуєте
показать весь комментарий
05.09.2025 21:08 Ответить
 
 