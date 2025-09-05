Подросток наехал на российскую мину-"лепесток" в Херсоне: у него ранения и контузия

В Днепровском районе Херсона 13-летний парень на велосипеде наехал на российскую противопехотную мину. Он находится в больнице.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Подросток наехал на противопехотную мину типа "лепесток".

Вследствие детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также осколочные ранения лица, грудной клетки и ног.

Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как средней тяжести.

