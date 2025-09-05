Підліток наїхав на російську міну "пелюстка" у Херсоні: у нього поранення та контузія

У Дніпровському районі Херсона 13-річний хлопець на велосипеді наїхав на російську протипіхотну міну. Він перебуває у лікарні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Підліток наїхав на протипіхотну міну типу "пелюстка".

Унаслідок детонації він дістав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

