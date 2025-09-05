Підліток наїхав на російську міну "пелюстка" у Херсоні: у нього поранення та контузія
У Дніпровському районі Херсона 13-річний хлопець на велосипеді наїхав на російську протипіхотну міну. Він перебуває у лікарні.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Підліток наїхав на протипіхотну міну типу "пелюстка".
Унаслідок детонації він дістав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.
Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Просто проти мирняка!! Це не військова база, не польові укріплення.
Суто місто ... Фактично приречене місто через бездіяльність кагалу95 (пів-на шість )
Таки добре що лише наїхав а не наступив.
Здоров*я хлопцю.