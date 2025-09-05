УКР
Новини Підрив на міні Замінування Херсона
Підліток наїхав на російську міну "пелюстка" у Херсоні: у нього поранення та контузія

У Херсоні 13-річний хлопець підірвався на російській міні

У Дніпровському районі Херсона 13-річний хлопець на велосипеді наїхав на російську протипіхотну міну. Він перебуває у лікарні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Підліток наїхав на протипіхотну міну типу "пелюстка".

Унаслідок детонації він дістав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

діти (5285) Херсон (3602) міна (406) Херсонська область (6177) Херсонський район (572)
Їх розкидають цілеспрямовано.
Просто проти мирняка!! Це не військова база, не польові укріплення.
Суто місто ... Фактично приречене місто через бездіяльність кагалу95 (пів-на шість )
показати весь коментар
05.09.2025 20:23 Відповісти
Шорошо что наехал, а не наступил
показати весь коментар
05.09.2025 20:28 Відповісти
Попередній коментатор правий на 100.
Таки добре що лише наїхав а не наступив.
Здоров*я хлопцю.
показати весь коментар
05.09.2025 20:34 Відповісти
А є ще молодші діти... Варвари
показати весь коментар
05.09.2025 20:42 Відповісти
ПФМка важить вісімдесят грамів, і коптер за один рейс висипає десятка три. Антонівський район та Острів кацапи засиплять так, що там пересуваться взагалі буде неможливо. Перешкодити цьому можливо тільки масованими авіаударами по місцям дислокації кацапів на лівобережжі.
показати весь коментар
05.09.2025 20:57 Відповісти
Ну хоч кінцівки залишились. Інвестуйте в надійні чоботи пацики, не пожалкуєте
показати весь коментар
05.09.2025 21:08 Відповісти
 
 