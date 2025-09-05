Рашисти вкрили з артилерії приватні будинки в Херсоні: загинула жінка

Російські окупанти вдарили з артилерії по приватних будинках у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"З-під завалів однієї зі знищених осель рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. Її особу нині встановлюють", - йдеться в повідомленні.

