Найнебезпечніші райони Херсона: Життя під постійними обстрілами в Антонівці та на Острові. ВIДЕО

Російські війська щодня знищують мікрорайон Херсона "Острів" КАБами, FPV-дронами та артилерією. Попри це там досі залишаються цивільні.

Про це йдеться в репортажі "Ukrainian Witness", передає Цензор.НЕТ.

Минулого року у мікрорайоні проживало 10 тисяч осіб, зараз залишилися близько 200.

Попри критичну ситуацію є випадки, коли люди змушені повертатися до небезпечних районів через брак коштів.

Антонівка

Також журналісти відвідали Антонівку – найнебезпечніший район Херсонщини, де українські військові перехоплюють російські дрони. За словами оборонців, район розташований у "червоній зоні", дуже близько до окупантів, які цілять як по військових, так і по цивільних.

"Ворог навіть хизується цим", - каже один із військових.

У цей район вже майже ніхто не заїжджає, навіть поліція, оскільки там немає де ховатися - все розбомблено. Вулиці всіяно розбитими авто від скидів російських FPV.

За словами військових, ворожі дрони подекуди ловлять "на живця". Коли чують звук, але не бачать ціль, то бійці спеціально рухаються, щоб "приманити" дрон та збити його рушницею.

"Тут постійно ведеться (вогонь. - Ред.), скиди, FPV літають … тут постійно ця вулиця замінована", – описує ситуацію один із захисників. Постійно прилітають "гради" у житлові будинки та магазини.

Острів

Через постійні удари КАБами ситуація ще більш напружена, особливо росіяни б'ють по мосту, який є єдиним сполученням між містом і мікрорайоном. Мостом цивільні дістаються міста за ліками, їжею та водою.

Громадський транспорт туди вже не курсує - деякі дістаються пішки через міст.

За даними правоохоронців, дітей у цьому районі вже немає, їх вивезли у першу чергу. Світло, газ й опалення у районі повністю відсутні.

