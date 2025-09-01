За місяць росіяни вбили 17 жителів Херсону, 151 особу поранено. ВIДЕО

Упродовж серпня російські війська вбили 17 мирних жителів Херсонської громади, 151 людина дістала тілесні ушкодження, зокрема від дронових атак - 60 осіб і 86 - під час артобстрілів.

Про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

Так, на початку серпня окупанти вдарили з авіації по мосту, який сполучає Острів з основною частиною Херсону.

Згодом ворог здійснив ще кілька спроб відрізати мікрорайон. Почалася масова евакуація жителів. Були задіяні поліцейські, рятувальники, комунальні служби, волонтери.

Також дивіться: Росіяни масово розкидали міни "пелюстка" по Дніпровському району Херсона, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Евакуаційні заходи тривають і зараз. Людей продовжують вивозити не тільки з Острова, а й з інших небезпечних зон громади.



9 серпня російські військові атакували з дрона маршрутний автобус у передмісті, внаслідок чого двоє людей загинули та ще 16 дістали поранення різних ступенів тяжкості.

21 серпня зранку протягом години під час обстрілу Дніпровського району з боку терористичних військ одна людина загинула і 9 були поранені.



Протягом останніх вихідних серпня Херсон потерпав від комбінованих атак ворога - авіація, танки, артилерія, міномети, дрони.

Також читайте: Росіяни б’ють по шляхах евакуації у Херсоні, - ОВА

Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.