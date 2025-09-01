За місяць росіяни вбили 17 жителів Херсону, 151 особу поранено. ВIДЕО
Упродовж серпня російські війська вбили 17 мирних жителів Херсонської громади, 151 людина дістала тілесні ушкодження, зокрема від дронових атак - 60 осіб і 86 - під час артобстрілів.
Про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.
Так, на початку серпня окупанти вдарили з авіації по мосту, який сполучає Острів з основною частиною Херсону.
Згодом ворог здійснив ще кілька спроб відрізати мікрорайон. Почалася масова евакуація жителів. Були задіяні поліцейські, рятувальники, комунальні служби, волонтери.
Евакуаційні заходи тривають і зараз. Людей продовжують вивозити не тільки з Острова, а й з інших небезпечних зон громади.
9 серпня російські військові атакували з дрона маршрутний автобус у передмісті, внаслідок чого двоє людей загинули та ще 16 дістали поранення різних ступенів тяжкості.
21 серпня зранку протягом години під час обстрілу Дніпровського району з боку терористичних військ одна людина загинула і 9 були поранені.
Протягом останніх вихідних серпня Херсон потерпав від комбінованих атак ворога - авіація, танки, артилерія, міномети, дрони.
Удар по мосту до мікрорайону Корабел
Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.
У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.
