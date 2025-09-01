РУС
За месяц россияне убили 17 жителей Херсона, 151 человек получил ранения. ВИДЕО

В течение августа российские войска убили 17 мирных жителей Херсонской громады, 151 человек получил телесные повреждения, в том числе от дроновых атак - 60 человек и 86 - во время артобстрелов.

Об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в начале августа оккупанты ударили из авиации по мосту, который соединяет Остров с основной частью Херсона.

Впоследствии враг совершил еще несколько попыток отрезать микрорайон. Началась массовая эвакуация жителей. Были задействованы полицейские, спасатели, коммунальные службы, волонтеры.

Также смотрите: Россияне массово разбрасывали мины "лепесток" по Днепровскому району Херсона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эвакуационные мероприятия продолжаются и сейчас. Людей продолжают вывозить не только с Острова, но и из других опасных зон громады.

9 августа российские военные атаковали с дрона маршрутный автобус в пригороде, вследствие чего два человека погибли и еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

21 августа утром в течение часа во время обстрела Днепровского района со стороны террористических войск один человек погиб и 9 были ранены.

В течение последних выходных августа Херсон страдал от комбинированных атак врага - авиация, танки, артиллерия, минометы, дроны.

Также читайте: Россияне бьют по путям эвакуации в Херсоне, - ОВА

Удар по мосту к микрорайону Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Вследствие атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

обстрел (29296) Херсон (3049) Херсонская область (5164) Херсонский район (553)
Ударів у відповідь звичайно не буде. Імпотенція триває.
