За месяц россияне убили 17 жителей Херсона, 151 человек получил ранения. ВИДЕО
В течение августа российские войска убили 17 мирных жителей Херсонской громады, 151 человек получил телесные повреждения, в том числе от дроновых атак - 60 человек и 86 - во время артобстрелов.
Об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в начале августа оккупанты ударили из авиации по мосту, который соединяет Остров с основной частью Херсона.
Впоследствии враг совершил еще несколько попыток отрезать микрорайон. Началась массовая эвакуация жителей. Были задействованы полицейские, спасатели, коммунальные службы, волонтеры.
Эвакуационные мероприятия продолжаются и сейчас. Людей продолжают вывозить не только с Острова, но и из других опасных зон громады.
9 августа российские военные атаковали с дрона маршрутный автобус в пригороде, вследствие чего два человека погибли и еще 16 получили ранения различной степени тяжести.
21 августа утром в течение часа во время обстрела Днепровского района со стороны террористических войск один человек погиб и 9 были ранены.
В течение последних выходных августа Херсон страдал от комбинированных атак врага - авиация, танки, артиллерия, минометы, дроны.
Удар по мосту к микрорайону Корабел
Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Вследствие атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.
В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.
