Россияне массово разбросали мины "лепесток" по Днепровскому району Херсона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Херсоне взрывотехники полиции уничтожили противопехотные мины типа "лепесток", которые российские войска дистанционно разбросали на одной из улиц Днепровского района.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители отметили, что эти мины особенно опасны для местных жителей, ведь они малозаметны в траве, листьях или на почве и срабатывают при нажатии.

Взрывотехники во время обстрелов и дроновых атак обследовали территорию, собрали опасные боеприпасы и уничтожили их контролируемым подрывом.





