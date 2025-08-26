1 210 11
Россияне массово разбросали мины "лепесток" по Днепровскому району Херсона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
В Херсоне взрывотехники полиции уничтожили противопехотные мины типа "лепесток", которые российские войска дистанционно разбросали на одной из улиц Днепровского района.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители отметили, что эти мины особенно опасны для местных жителей, ведь они малозаметны в траве, листьях или на почве и срабатывают при нажатии.
Взрывотехники во время обстрелов и дроновых атак обследовали территорию, собрали опасные боеприпасы и уничтожили их контролируемым подрывом.
Топ комментарии
+2 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий26.08.2025 17:38 Ответить Ссылка
+1 Jolli Rabbit
показать весь комментарий26.08.2025 17:25 Ответить Ссылка
+1 Begemot Pepa
показать весь комментарий26.08.2025 17:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тільки, де взяти сов'єтські три млн мін????
де, взагалі взяти протипіхотні міни, коли їх ніхто не виробляв крім сов'єтів?
як і млн дронів.
3000 ракет
фламінги нептуни.
нєфіг дєлать.....