Россияне массово разбросали мины "лепесток" по Днепровскому району Херсона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Херсоне взрывотехники полиции уничтожили противопехотные мины типа "лепесток", которые российские войска дистанционно разбросали на одной из улиц Днепровского района.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители отметили, что эти мины особенно опасны для местных жителей, ведь они малозаметны в траве, листьях или на почве и срабатывают при нажатии.

Взрывотехники во время обстрелов и дроновых атак обследовали территорию, собрали опасные боеприпасы и уничтожили их контролируемым подрывом.

В Херсоне полиция уничтожила российские мины
В Херсоне полиция уничтожила российские мины

Нацполиция (16714) Херсон (3029) мина (333) Херсонская область (5137) Херсонский район (526)
А ми чому не розкидаємо на Сосії різні міни? Чи ми тільки стогнати і жалітися вміємо? В цьому світі слабих ставлять раком, а з сильними даже якщо вони вбивці і людоїди всі хочуть дружити
Нам теж треба таке робити в містах ворога, але наш потужний незламець на це дозвол ніколи не дасть.
Україна приєдналася до https://www.google.com/search?sca_esv=e27c33830ba3d43f&cs=0&sxsrf=AE3TifPOS-joycppYAHqAzbLqYyE9-UF6Q%3A1756218413475&q=%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwissY6116iPAxVLSfEDHQ59L2MQxccNegQIDBAB&mstk=AUtExfBFJzlGMbv6ABp6C98a9gvlCIrdJ-ybZRuHKqkbxtiEnCLTWKI1AagHJrKY5l4lEbAuU0WRo33nEUwnVNXuCaP3KEEObq-4**********************-Zh4iUmq0u2FZW-qcNiGcl7Us-pGyheXAGlblfjiaoQaJMbP7Qd1I6OpAjUNpF7OioLfqTgRqpOzhINb3oFgcvQMeYVZPgYkuP5mOwP2e1C0PLKOiXC5UYfKtF-N4qukTwHf-EZAEqTI_wgxwrUttTzS4kMfqEZiO2QShzOPEp_sfdGVRZ9k_cIw&csui=3 Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і до 2020 року знищила три мільйони радянських мін, що фінансувалися ЄС та НАТО.
Нам теж треба таке робити в містах ворога, але наш потужний незламець на це дозвол ніколи не дасть.
Україна приєдналася до https://www.google.com/search?sca_esv=e27c33830ba3d43f&cs=0&sxsrf=AE3TifPOS-joycppYAHqAzbLqYyE9-UF6Q%3A1756218413475&q=%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwissY6116iPAxVLSfEDHQ59L2MQxccNegQIDBAB&mstk=AUtExfBFJzlGMbv6ABp6C98a9gvlCIrdJ-ybZRuHKqkbxtiEnCLTWKI1AagHJrKY5l4lEbAuU0WRo33nEUwnVNXuCaP3KEEObq-4**********************-Zh4iUmq0u2FZW-qcNiGcl7Us-pGyheXAGlblfjiaoQaJMbP7Qd1I6OpAjUNpF7OioLfqTgRqpOzhINb3oFgcvQMeYVZPgYkuP5mOwP2e1C0PLKOiXC5UYfKtF-N4qukTwHf-EZAEqTI_wgxwrUttTzS4kMfqEZiO2QShzOPEp_sfdGVRZ9k_cIw&csui=3 Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і до 2020 року знищила три мільйони радянських мін, що фінансувалися ЄС та НАТО.
Вже вийшли.
ага.
тільки, де взяти сов'єтські три млн мін????
де, взагалі взяти протипіхотні міни, коли їх ніхто не виробляв крім сов'єтів?
Міни виробляти досить не складно. Це не високотехнологічний виріб.
ясна річ!
як і млн дронів.
3000 ракет
фламінги нептуни.
нєфіг дєлать.....
Коли нема бажання -навіть гайку закрутити - складна річ.
Ти АпАздал...
головна задача 🤡 зеленського була у турбо режимі , знищити можливості захисту України ...він з цим впорався на 100% ...
А ми чому не розкидаємо на Сосії різні міни? Чи ми тільки стогнати і жалітися вміємо? В цьому світі слабих ставлять раком, а з сильними даже якщо вони вбивці і людоїди всі хочуть дружити
рузня то кончене біосміття
