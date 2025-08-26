Главный сержант роты задержан в Херсонской области на взятке за сокрытие СОЧ, - Нацполиция

В Херсонской области правоохранители разоблачили 32-летнего главного сержанта роты одного из подразделений ВСУ, который требовал 90 тыс. гривен взятки от подчиненного за игнорирование факта СОЧ и сохранение выплат.

Правоохранители установили, что военный, действуя в сговоре с другим коллегой, требовал от солдата 90 тыс. гривен за непривлечение его к ответственности за самовольное оставление воинской части, сохранение выплаты денежного обеспечения и включение в боевое распоряжение без фактического пребывания на передовой. По этой схеме он обещал не инициировать служебное расследование и обеспечить начисление выплат за участие в боевых действиях. Солдат, оказавшись под давлением, перечислил 30 тыс. гривен на банковский счет, указанный через посредника, как часть оговоренной суммы.

Злоумышленника задержали во время получения взятки. Противоправные действия фигуранта следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в совершении указанного преступления.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет пребывания за решеткой с конфискацией имущества.