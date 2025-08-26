РУС
Главный сержант роты задержан в Херсонской области на взятке за сокрытие СОЧ, - Нацполиция

В Херсонской области правоохранители разоблачили 32-летнего главного сержанта роты одного из подразделений ВСУ, который требовал 90 тыс. гривен взятки от подчиненного за игнорирование факта СОЧ и сохранение выплат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Правоохранители установили, что военный, действуя в сговоре с другим коллегой, требовал от солдата 90 тыс. гривен за непривлечение его к ответственности за самовольное оставление воинской части, сохранение выплаты денежного обеспечения и включение в боевое распоряжение без фактического пребывания на передовой. По этой схеме он обещал не инициировать служебное расследование и обеспечить начисление выплат за участие в боевых действиях. Солдат, оказавшись под давлением, перечислил 30 тыс. гривен на банковский счет, указанный через посредника, как часть оговоренной суммы.

Злоумышленника задержали во время получения взятки. Противоправные действия фигуранта следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в совершении указанного преступления.

Также читайте: Командир роты на Днепропетровщине брал взятки за сокрытие факта СОЧ, - Нацполиция. ФОТО

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет пребывания за решеткой с конфискацией имущества.

всього три букви!
протилежне значення, але як пов'язано!
тцк та сзч!
ви уявляєте стан справ, що командири приховують це?
військові ором оруть, що не вистачає командного складу!
але приходить мєнтяра озброєний ухилянт і заарештовує головного сержанта!!!!
то, хто тепер замінить головного сержанта?
хто, ***?????
26.08.2025 17:17 Ответить
Зараз мабуть у кожній частині так! як ти підеш у СЗЧ не давши хабаря старшим?, як ти зможеш звідти виїхати в більшості випадків? а СЗЧшників купа, в мене по району їх вештається мінімуму десяток, це яких я знаю, їх ніхто не чіпає, бо все домовлено поки явно не спалився або командир, або сам СЗЧшник! ніхто нікого в розшук не подає, бо отримує навіть бойові за СЗЧшника, той собі гуляє, командир отримує гроші. Чи ти наївний вважаєш що в ЗСУ всі такі переповнені гідності, честі та порядності?
26.08.2025 17:28 Ответить
Какое-то странное звание, главный сержант, как-то не звучит а он подумал что действительно главный, хорошо хоть нет звания, самый главный сержант.
26.08.2025 17:40 Ответить
 
 