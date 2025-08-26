УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10610 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники у військових частинах
687 6

Головний сержант роти затриманий на Херсонщині на хабарі за приховування СЗЧ, - Нацполіція

хабарник військовий

У Херсонській області правоохоронці викрили 32-річного головного сержанта роти одного з підрозділів ЗСУ, який вимагав 90 тис. гривень хабаря від підлеглого за ігнорування факту СЗЧ та збереження виплат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що військовий, діючи у змові з іншим колегою, вимагав від солдата 90 тис. гривень за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення військової частини, збереження виплати грошового забезпечення та включення до бойового розпорядження без фактичного перебування на передовій. За цією схемою він обіцяв не ініціювати службове розслідування і забезпечити нарахування виплат за участь у бойових діях. Солдат, опинившись під тиском, перерахував 30 тис. гривень на банківський рахунок, вказаний через посередника, як частину обумовленої суми.

Зловмисника затримали під час отримання хабаря. Протиправні дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Також читайте: Командир роти на Дніпропетровщині брав хабарі за приховування факту СЗЧ, - Нацполіція. ФОТО

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років перебування за ґратами з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4776) Нацполіція (15439) СЗЧ (91) Херсонська область (6135)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всього три букви!
протилежне значення, але як пов'язано!
тцк та сзч!
ви уявляєте стан справ, що командири приховують це?
військові ором оруть, що не вистачає командного складу!
але приходить мєнтяра озброєний ухилянт і заарештовує головного сержанта!!!!
то, хто тепер замінить головного сержанта?
хто, ***?????
показати весь коментар
26.08.2025 17:17 Відповісти
Зараз мабуть у кожній частині так! як ти підеш у СЗЧ не давши хабаря старшим?, як ти зможеш звідти виїхати в більшості випадків? а СЗЧшників купа, в мене по району їх вештається мінімуму десяток, це яких я знаю, їх ніхто не чіпає, бо все домовлено поки явно не спалився або командир, або сам СЗЧшник! ніхто нікого в розшук не подає, бо отримує навіть бойові за СЗЧшника, той собі гуляє, командир отримує гроші. Чи ти наївний вважаєш що в ЗСУ всі такі переповнені гідності, честі та порядності?
показати весь коментар
26.08.2025 17:28 Відповісти
Так і є. Ті, хто там був, кажуть, що це масове явище. Залишають командиру свою карту з кодом - і go home
показати весь коментар
26.08.2025 19:37 Відповісти
Какое-то странное звание, главный сержант, как-то не звучит а он подумал что действительно главный, хорошо хоть нет звания, самый главный сержант.
показати весь коментар
26.08.2025 17:40 Відповісти
Скоїв, нехай відповідає, крапка.
показати весь коментар
26.08.2025 19:25 Відповісти
 
 