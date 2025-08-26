Головний сержант роти затриманий на Херсонщині на хабарі за приховування СЗЧ, - Нацполіція

У Херсонській області правоохоронці викрили 32-річного головного сержанта роти одного з підрозділів ЗСУ, який вимагав 90 тис. гривень хабаря від підлеглого за ігнорування факту СЗЧ та збереження виплат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що військовий, діючи у змові з іншим колегою, вимагав від солдата 90 тис. гривень за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення військової частини, збереження виплати грошового забезпечення та включення до бойового розпорядження без фактичного перебування на передовій. За цією схемою він обіцяв не ініціювати службове розслідування і забезпечити нарахування виплат за участь у бойових діях. Солдат, опинившись під тиском, перерахував 30 тис. гривень на банківський рахунок, вказаний через посередника, як частину обумовленої суми.

Зловмисника затримали під час отримання хабаря. Протиправні дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років перебування за ґратами з конфіскацією майна.