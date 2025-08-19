Командир роти на Дніпропетровщині брав хабарі за приховування факту СЗЧ, - Нацполіція. ФОТО

52-річний командир роти батальйону резерву однієї з військових частин вимагав близько 10 тис. гривень щомісячно за те, щоб не повідомляти командування про самовільне залишення військової частини своїми підлеглими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що 16 серпня офіцер надіслав підлеглому повідомлення з вимогою перерахувати 8 400 гривень з розрахунку 300 гривень на день за 28 днів СЗЧ та надав номер своєї банківської картки. Слідчі задокументували факт отримання хабаря та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку у фігуранта вилучили банківську картку, на яку було зараховано гроші, і гранату РГН.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Слідчі дії тривають. Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.