Начальник відділу штабу військової частини на Сумщині безпідставно нарахував підлеглим 2,4 млн грн "бойових": більшість грошей лишив собі, - ДБР. ФОТОрепортаж

За безпідставну виплату понад 2,4 млн грн "бойових" підозру отримав начальник однієї з груп штабу військової частини у Сумській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСР Нацполіції.







За його вказівкою надавалися незаконні розпорядження щодо внесення неправдивих відомостей до службових рапортів. Це дозволило безпідставно нараховувати шістьом військовим додаткову грошову винагороду в розмірі 100 000 гривень за нібито участь у бойових діях, а також одноразову винагороду - 70 000 гривень.

Як зазначається, таким чином державі завдано збитків на загальну суму понад 2,4 млн грн..

"Нині начальнику однієї з груп штабу військової частини у Сумській області повідомлено про підозру.

Підозрюваному обраний запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави 900 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

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За даними ДБР, наприкінці минулого року майор зібрав шістьох своїх підлеглих і запропонував "легкий спосіб" підзаробити. Він пообіцяв оформити документи про нібито відрядження до зони бойових дій у Харківській області, хоча насправді всі залишалися працювати у штабі в Сумах. Незважаючи на це, військовослужбовці отримували реальні бойові виплати по 170 000 грн щомісяця.

"Але більшу частину грошей підлеглі повинні були віддавати готівкою своєму начальнику. Ті, хто сумнівався, отримували погрози відправлення на справжню війну.

Майор залишав собі більшу частину грошей, а підлеглим повертав лише близько 30 000 грн. За три місяці такої "схеми" сума незаконних виплат перевищила 2,4 млн грн", - пояснили у ДБР.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що керівництво військової частини з Миколаївщини викрито на незаконному нарахуванні "бойових" виплат.