Начальник отдела штаба воинской части в Сумской области безосновательно начислил подчиненным 2,4 млн грн "боевых": большую часть денег оставил себе, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

За безосновательную выплату более 2,4 млн грн "боевых" подозрение получил начальник одной из групп штаба воинской части в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСР Нацполиции.







По его указанию предоставлялись незаконные распоряжения о внесении ложных сведений в служебные рапорты. Это позволило безосновательно начислять шестерым военным дополнительное денежное вознаграждение в размере 100 000 гривен за якобы участие в боевых действиях, а также единовременное вознаграждение - 70 000 гривен.

Как отмечается, таким образом государству нанесен ущерб на общую сумму более 2,4 млн грн.

"Сейчас начальнику одной из групп штаба воинской части в Сумской области сообщено о подозрении.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога 900 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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По данным ГБР, в конце прошлого года майор собрал шестерых своих подчиненных и предложил "легкий способ" подзаработать. Он пообещал оформить документы о якобы командировке в зону боевых действий в Харьковской области, хотя на самом деле все оставались работать в штабе в Сумах. Несмотря на это, военнослужащие получали реальные боевые выплаты по 170 000 грн ежемесячно.

"Но большую часть денег подчиненные должны были отдавать наличными своему начальнику. Те, кто сомневался, получали угрозы отправки на настоящую войну.

Майор оставлял себе большую часть денег, а подчиненным возвращал лишь около 30 000 грн. За три месяца такой "схемы" сумма незаконных выплат превысила 2,4 млн грн", - пояснили в ГБР.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что руководство воинской части из Николаевской области разоблачено на незаконном начислении "боевых" выплат.