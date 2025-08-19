Командир роты на Днепропетровщине брал взятки за сокрытие факта СОЧ, - Нацполиция. ФОТО

52-летний командир роты батальона резерва одной из воинских частей требовал около 10 тыс. гривен ежемесячно за то, чтобы не сообщать командованию о самовольном оставлении воинской части своими подчиненными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что 16 августа офицер направил подчиненному сообщение с требованием перечислить 8 400 гривен из расчета 300 гривен в день за 28 дней СОЧ и предоставил номер своей банковской карты. Следователи задокументировали факт получения взятки и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обыска у фигуранта изъяли банковскую карточку, на которую были зачислены деньги, и гранату РГН.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Следственные действия продолжаются. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.