Командир роты на Днепропетровщине брал взятки за сокрытие факта СОЧ, - Нацполиция. ФОТО

52-летний командир роты батальона резерва одной из воинских частей требовал около 10 тыс. гривен ежемесячно за то, чтобы не сообщать командованию о самовольном оставлении воинской части своими подчиненными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

взятки за СЗЧ

Правоохранители установили, что 16 августа офицер направил подчиненному сообщение с требованием перечислить 8 400 гривен из расчета 300 гривен в день за 28 дней СОЧ и предоставил номер своей банковской карты. Следователи задокументировали факт получения взятки и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обыска у фигуранта изъяли банковскую карточку, на которую были зачислены деньги, и гранату РГН.

Также читайте: Начальник отдела штаба воинской части на Сумщине безосновательно насчитал подчиненным 2,4 млн грн "боевых": большинство денег оставил себе, - ГБР. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Следственные действия продолжаются. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

взятка (6216) Нацполиция (16704) СОЧ (90) Днепропетровская область (4363)
О!
Ще один хабарик вигулькнув!
19.08.2025 23:04 Ответить
Я в СЗЧ. Хабарі нікому не давав.
19.08.2025 23:16 Ответить
ну хто як петляє...
19.08.2025 23:21 Ответить
 
 