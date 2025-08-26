РУС
Украинцы уже задекларировали более 11 тысяч единиц огнестрельного оружия, - Нацполиция

В Украине задекларировали 11,7 тысячи единиц оружия

С начала процесса декларирования оружия в Украине граждане задекларировали 11 738 единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 25.08 (в органы полиции - ред.) обратилось 10 687 человек, у которых было задекларировано 11 738 ед. огнестрельного оружия и 5 413 413 шт. боеприпасов. Добровольно, без декларирования, было сдано 347 ед. оружия и 58 630 шт. боеприпасов", - заявили в НПУ.

Напомним, 25 ноября 2024 года вступил в силу закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", который урегулировал вопросы получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Ні о чьом. Від слова "зовсім".
Журналістам треба щось писати. Про що писати - то їх не стосується.
26.08.2025 15:59 Ответить
Да, не так уж много дураков в Украине и это радует.
26.08.2025 16:17 Ответить
Пахом! Как пагодка в Сиктивкаре?
Ти, п***р, ще не в курсі.
Ми в 22-му, з помповими дробовиками змогли зупинити ваше вторгення на Київ.
Зі стакрими РПГ та імпортними Матадорами ми змогли вщент роз'їбати вашу кантемірівську танкову дівізію
Я був один з.
З тих 300-т.
Фермопіли
Вірнопілля
Нема більше вашої кантеміроської танкової дивізії імені юрія андропова.
============
І я ще тут. Маю немаленьке особисте кладовище русскіх пахомів.
Можливо, я й вбив когось з твоїх родичів.
Чекай, ще не вечір.
Доберуся і до тебе.
26.08.2025 17:06 Ответить
Ты с наркотой поосторожнее, бо ласты склеишь
26.08.2025 17:35 Ответить
Зброї нема, але город мастилом треба іноді обробляти
26.08.2025 17:02 Ответить
і де можна легально задекларувати той Глок що на фото?
26.08.2025 17:13 Ответить
 
 