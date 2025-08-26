Украинцы уже задекларировали более 11 тысяч единиц огнестрельного оружия, - Нацполиция
С начала процесса декларирования оружия в Украине граждане задекларировали 11 738 единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на 25.08 (в органы полиции - ред.) обратилось 10 687 человек, у которых было задекларировано 11 738 ед. огнестрельного оружия и 5 413 413 шт. боеприпасов. Добровольно, без декларирования, было сдано 347 ед. оружия и 58 630 шт. боеприпасов", - заявили в НПУ.
Напомним, 25 ноября 2024 года вступил в силу закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", который урегулировал вопросы получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
