357 4

Українці вже задекларували понад 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї, - Нацполіція

В Україні задекларували 11,7 тисячі одиниць зброї

Від початку процесу декларування зброї в Україні громадяни задекларували 11 738 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 мільйонів боєприпасів.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 25.08 (до органів поліції – ред.) звернулося 10 687 осіб, у яких було задекларовано 11 738 од. вогнепальної зброї та 5 413 413 шт. боєприпасів. Добровільно, без декларування, було здано 347 од. зброї та 58 630 шт. боєприпасів", - заявили у НПУ.

Нагадаємо, 25 листопада 2024 року набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який врегулював питання отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна планує витрачати щонайменше мільярд доларів на місяць на американську зброю, - Зеленський

Ні о чьом. Від слова "зовсім".
Журналістам треба щось писати. Про що писати - то їх не стосується.
26.08.2025 15:59 Відповісти
Да, не так уж много дураков в Украине и это радует.
26.08.2025 16:17 Відповісти
Пахом! Как пагодка в Сиктивкаре?
Ти, п***р, ще не в курсі.
Ми в 22-му, з помповими дробовиками змогли зупинити ваше вторгення на Київ.
Зі стакрими РПГ та імпортними Матадорами ми змогли вщент роз'їбати вашу кантемірівську танкову дівізію
Я був один з.
З тих 300-т.
Фермопіли
Вірнопілля
Нема більше вашої кантеміроської танкової дивізії імені юрія андропова.
============
І я ще тут. Маю немаленьке особисте кладовище русскіх пахомів.
Можливо, я й вбив когось з твоїх родичів.
Чекай, ще не вечір.
Доберуся і до тебе.
26.08.2025 17:06 Відповісти
Зброї нема, але город мастилом треба іноді обробляти
26.08.2025 17:02 Відповісти
 
 