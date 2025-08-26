Українці вже задекларували понад 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї, - Нацполіція

Від початку процесу декларування зброї в Україні громадяни задекларували 11 738 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 мільйонів боєприпасів.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 25.08 (до органів поліції – ред.) звернулося 10 687 осіб, у яких було задекларовано 11 738 од. вогнепальної зброї та 5 413 413 шт. боєприпасів. Добровільно, без декларування, було здано 347 од. зброї та 58 630 шт. боєприпасів", - заявили у НПУ.

Нагадаємо, 25 листопада 2024 року набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який врегулював питання отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

