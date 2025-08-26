357 4
Українці вже задекларували понад 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї, - Нацполіція
Від початку процесу декларування зброї в Україні громадяни задекларували 11 738 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 мільйонів боєприпасів.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на 25.08 (до органів поліції – ред.) звернулося 10 687 осіб, у яких було задекларовано 11 738 од. вогнепальної зброї та 5 413 413 шт. боєприпасів. Добровільно, без декларування, було здано 347 од. зброї та 58 630 шт. боєприпасів", - заявили у НПУ.
Нагадаємо, 25 листопада 2024 року набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який врегулював питання отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Журналістам треба щось писати. Про що писати - то їх не стосується.
Ти, п***р, ще не в курсі.
Ми в 22-му, з помповими дробовиками змогли зупинити ваше вторгення на Київ.
Зі стакрими РПГ та імпортними Матадорами ми змогли вщент роз'їбати вашу кантемірівську танкову дівізію
Я був один з.
З тих 300-т.
Фермопіли
Вірнопілля
Нема більше вашої кантеміроської танкової дивізії імені юрія андропова.
============
І я ще тут. Маю немаленьке особисте кладовище русскіх пахомів.
Можливо, я й вбив когось з твоїх родичів.
Чекай, ще не вечір.
Доберуся і до тебе.