Росіяни масово розкидали міни "пелюстка" по Дніпровському району Херсона, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Херсоні вибухотехніки поліції знищили протипіхотні міни типу "пелюстка", які російські війська дистанційно розкидали на одній із вулиць Дніпровського району.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці наголосили, що ці міни особливо небезпечні для місцевих мешканців, адже вони малопомітні у траві, листі чи на ґрунті та спрацьовують при натисканні.

Вибухотехніки під час обстрілів і дронових атак обстежили територію, зібрали небезпечні боєприпаси та знищили їх контрольованим підривом.

У Херсоні поліція знищила російські міни
Нацполіція Херсон міна Херсонська область Херсонський район
ясна річ!
як і млн дронів.
3000 ракет
фламінги нептуни.
нєфіг дєлать.....
26.08.2025 17:39 Відповісти
А ми чому не розкидаємо на Сосії різні міни? Чи ми тільки стогнати і жалітися вміємо? В цьому світі слабих ставлять раком, а з сильними даже якщо вони вбивці і людоїди всі хочуть дружити
26.08.2025 17:38 Відповісти
Коли нема бажання -навіть гайку закрутити - складна річ.
26.08.2025 17:50 Відповісти
Нам теж треба таке робити в містах ворога, але наш потужний незламець на це дозвол ніколи не дасть.
26.08.2025 17:25 Відповісти
Україна приєдналася до https://www.google.com/search?sca_esv=e27c33830ba3d43f&cs=0&sxsrf=AE3TifPOS-joycppYAHqAzbLqYyE9-UF6Q%3A1756218413475&q=%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwissY6116iPAxVLSfEDHQ59L2MQxccNegQIDBAB&mstk=AUtExfBFJzlGMbv6ABp6C98a9gvlCIrdJ-ybZRuHKqkbxtiEnCLTWKI1AagHJrKY5l4lEbAuU0WRo33nEUwnVNXuCaP3KEEObq-4**********************-Zh4iUmq0u2FZW-qcNiGcl7Us-pGyheXAGlblfjiaoQaJMbP7Qd1I6OpAjUNpF7OioLfqTgRqpOzhINb3oFgcvQMeYVZPgYkuP5mOwP2e1C0PLKOiXC5UYfKtF-N4qukTwHf-EZAEqTI_wgxwrUttTzS4kMfqEZiO2QShzOPEp_sfdGVRZ9k_cIw&csui=3 Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і до 2020 року знищила три мільйони радянських мін, що фінансувалися ЄС та НАТО.
26.08.2025 17:28 Відповісти
Вже вийшли.
26.08.2025 17:30 Відповісти
ага.
тільки, де взяти сов'єтські три млн мін????
де, взагалі взяти протипіхотні міни, коли їх ніхто не виробляв крім сов'єтів?
26.08.2025 17:32 Відповісти
Міни виробляти досить не складно. Це не високотехнологічний виріб.
26.08.2025 17:35 Відповісти
ясна річ!
як і млн дронів.
3000 ракет
фламінги нептуни.
нєфіг дєлать.....
26.08.2025 17:39 Відповісти
Коли нема бажання -навіть гайку закрутити - складна річ.
26.08.2025 17:50 Відповісти
Ти АпАздал...
26.08.2025 17:33 Відповісти
головна задача 🤡 зеленського була у турбо режимі , знищити можливості захисту України ...він з цим впорався на 100% ...
26.08.2025 18:16 Відповісти
А ми чому не розкидаємо на Сосії різні міни? Чи ми тільки стогнати і жалітися вміємо? В цьому світі слабих ставлять раком, а з сильними даже якщо вони вбивці і людоїди всі хочуть дружити
26.08.2025 17:38 Відповісти
рузня то кончене біосміття
26.08.2025 17:56 Відповісти
 
 