Росіяни масово розкидали міни "пелюстка" по Дніпровському району Херсона, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Херсоні вибухотехніки поліції знищили протипіхотні міни типу "пелюстка", які російські війська дистанційно розкидали на одній із вулиць Дніпровського району.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці наголосили, що ці міни особливо небезпечні для місцевих мешканців, адже вони малопомітні у траві, листі чи на ґрунті та спрацьовують при натисканні.

Вибухотехніки під час обстрілів і дронових атак обстежили територію, зібрали небезпечні боєприпаси та знищили їх контрольованим підривом.





