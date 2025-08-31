316 3
Наслідки ранкової атаки РФ на Херсон: пошкоджено медичний та освітній заклади, адмінбудівлю і багатоповерхівку. ФОТОрепортаж
Зранку в неділю, 31 серпня, російські війська обстріляли центральну частину Херсону, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожими снарядами пошкоджені медичний та освітній заклади, адмінбудівля, а також житловий будинок. На місці вже працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона". Вони проводять першочергові ремонті роботи в оселях.
Він додав, що наразі відомо про шістьох постраждалих. Усім надано необхідну допомогу.
Здохніть всі скопом та дайте нам спокій , упирі кацапські😠
улюблене свято "День знаний"!
Щоб відразу з першим дзвоником та й у пекло, де їм всім і місце!