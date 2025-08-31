УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8255 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Херсона
316 3

Наслідки ранкової атаки РФ на Херсон: пошкоджено медичний та освітній заклади, адмінбудівлю і багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Зранку в неділю, 31 серпня, російські війська обстріляли центральну частину Херсону, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожими снарядами пошкоджені медичний та освітній заклади, адмінбудівля, а також житловий будинок. На місці вже працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона". Вони проводять першочергові ремонті роботи в оселях.

Він додав, що наразі відомо про шістьох постраждалих. Усім надано необхідну допомогу.

Також читайте: Мирна мешканка загинула внаслідок ворожого скиду вибухівки з дрона у Херсоні

Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

Автор: 

обстріл (30603) Херсон (3591) Херсонська область (6156) Херсонський район (552)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кляті москалі не дають спокійно жити украінцям !!
Здохніть всі скопом та дайте нам спокій , упирі кацапські😠
показати весь коментар
31.08.2025 14:06 Відповісти
Негайно палке та гаряче вітання від ЗСУ по кацапським навчальним закладам у їх
улюблене свято "День знаний"!
Щоб відразу з першим дзвоником та й у пекло, де їм всім і місце!
показати весь коментар
31.08.2025 14:09 Відповісти
Московити потвори - терористи і вбивці. Але якби не дії простого мальчіка від 73%, який розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря, то московити не змогли підійти так близько до Херсону на постріл гармати. Про це мають пам'ятати не тільки херсонці, а всі українці.
показати весь коментар
31.08.2025 14:40 Відповісти
 
 