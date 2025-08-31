Наслідки ранкової атаки РФ на Херсон: пошкоджено медичний та освітній заклади, адмінбудівлю і багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Зранку в неділю, 31 серпня, російські війська обстріляли центральну частину Херсону, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожими снарядами пошкоджені медичний та освітній заклади, адмінбудівля, а також житловий будинок. На місці вже працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона". Вони проводять першочергові ремонті роботи в оселях.



Він додав, що наразі відомо про шістьох постраждалих. Усім надано необхідну допомогу.

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

