Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: поранено шістьох цивільних
Близько 10:00 російські війська обстріляли медичний заклад у Центральному районі Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу перший поранений - 54-річний чоловік із уламковим пораненням живота. Нині медики надають йому необхідну допомогу. Згодом кількість постраждалих зросла до шести.
До лікарні доправили чоловіків 36, 47 та 57 років із мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами і контузіями. Один із них отримав осколкове поранення голови та пошкодження плеча. Двоє інших, 63 та 69 років, отримали допомогу на місці та від госпіталізації відмовились.
