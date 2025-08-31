Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: поранено шістьох цивільних

Близько 10:00 російські війська обстріляли медичний заклад у Центральному районі Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу перший поранений - 54-річний чоловік із уламковим пораненням живота. Нині медики надають йому необхідну допомогу. Згодом кількість постраждалих зросла до шести.

До лікарні доправили чоловіків 36, 47 та 57 років із мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами і контузіями. Один із них отримав осколкове поранення голови та пошкодження плеча. Двоє інших, 63 та 69 років, отримали допомогу на місці та від госпіталізації відмовились.

