Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне: ранены шесть гражданских

Около 10:00 российские войска обстреляли медицинское учреждение в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела первый раненый - 54-летний мужчина с осколочным ранением живота. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Впоследствии количество пострадавших возросло до шести.

В больницу доставили мужчин 36, 47 и 57 лет с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами и контузиями. Один из них получил осколочное ранение головы и повреждение плеча. Двое других, 63 и 69 лет, получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

