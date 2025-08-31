205 0
Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне: ранены шесть гражданских
Около 10:00 российские войска обстреляли медицинское учреждение в Центральном районе Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела первый раненый - 54-летний мужчина с осколочным ранением живота. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Впоследствии количество пострадавших возросло до шести.
В больницу доставили мужчин 36, 47 и 57 лет с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами и контузиями. Один из них получил осколочное ранение головы и повреждение плеча. Двое других, 63 и 69 лет, получили помощь на месте и от госпитализации отказались.
