Мирна мешканка загинула внаслідок ворожого скиду вибухівки з дрона у Херсоні
Сьогодні, 31 серпня, російські військові обірвали життя ще однієї жительки Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок скиду вибухового пристрою з дрона у Дніпровському районі смертельні поранення дістала жінка. Мої співчуття рідним загиблої", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що близько 10:00 російські війська обстріляли медичний заклад у Центральному районі Херсона, унаслідок атаки поранено шістьох цивільних
