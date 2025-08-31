УКР
Мирна мешканка загинула внаслідок ворожого скиду вибухівки з дрона у Херсоні

Наслідки обстрілів Херсонщини

Сьогодні, 31 серпня, російські військові обірвали життя ще однієї жительки Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок скиду вибухового пристрою з дрона у Дніпровському районі смертельні поранення дістала жінка. Мої співчуття рідним загиблої", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни обстріляли Херсонщину: трьох поранено (оновлено)

Раніше повідомлялося, що близько 10:00 російські війська обстріляли медичний заклад у Центральному районі Херсона, унаслідок атаки поранено шістьох цивільних

