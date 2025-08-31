УКР
Росіяни обстріляли Херсон: поранено чоловіка

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

У ніч на 31 серпня російські війська завдали ударів по Корабельному району Херсона

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки постраждав 52-річний чоловік. Як зазначається, потерпілий дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення шиї, грудної клітки і передпліччя.

Медики надали йому допомогу на місці.

