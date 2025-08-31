РУС
Россияне обстреляли Херсон: ранен мужчина

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В ночь на 31 августа российские войска нанесли удары по Корабельному району Херсона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки пострадал 52-летний мужчина. Как отмечается, пострадавший получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения шеи, грудной клетки и предплечья.

Медики оказали ему помощь на месте.

