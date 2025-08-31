111 0
Россияне обстреляли Херсон: ранен мужчина
В ночь на 31 августа российские войска нанесли удары по Корабельному району Херсона.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки пострадал 52-летний мужчина. Как отмечается, пострадавший получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения шеи, грудной клетки и предплечья.
Медики оказали ему помощь на месте.
