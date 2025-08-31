Мирная жительница погибла в результате вражеского сбрасывания взрывчатки с дрона в Херсоне

Сегодня, 31 августа, российские военные оборвали жизнь еще одной жительницы Херсона.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сбрасывания взрывного устройства с дрона в Днепровском районе смертельные ранения получила женщина. Мои соболезнования родным погибшей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 10:00 российские войска обстреляли медицинское учреждение в Центральном районе Херсона, в результате атаки ранены шесть гражданских