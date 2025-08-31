РУС
Новости Обстрелы Херсона
Мирная жительница погибла в результате вражеского сбрасывания взрывчатки с дрона в Херсоне

Последствия обстрелов Херсонской области

Сегодня, 31 августа, российские военные оборвали жизнь еще одной жительницы Херсона.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сбрасывания взрывного устройства с дрона в Днепровском районе смертельные ранения получила женщина. Мои соболезнования родным погибшей", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне обстреляли Херсонщину: трое ранены (обновлено)

Ранее сообщалось, что около 10:00 российские войска обстреляли медицинское учреждение в Центральном районе Херсона, в результате атаки ранены шесть гражданских

обстрел (29272) Херсон (3040) Херсонская область (5159) Херсонский район (543)
