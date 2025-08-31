Последствия утренней атаки РФ на Херсон: повреждены медицинское и образовательное учреждения, административное здание и многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром в воскресенье, 31 августа, российские войска обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражескими снарядами повреждены медицинское и образовательное учреждения, админздание, а также жилой дом. На месте уже работают специалисты ХОКАРС и КП "Парки Херсона". Они проводят первоочередные ремонтные работы в домах.



Он добавил, что сейчас известно о шести пострадавших. Всем оказана необходимая помощь.

Фото: Телеграмм-канал председателя ОВА Александра Прокудина

