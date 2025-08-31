РУС
Последствия утренней атаки РФ на Херсон: повреждены медицинское и образовательное учреждения, административное здание и многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром в воскресенье, 31 августа, российские войска обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражескими снарядами повреждены медицинское и образовательное учреждения, админздание, а также жилой дом. На месте уже работают специалисты ХОКАРС и КП "Парки Херсона". Они проводят первоочередные ремонтные работы в домах.

Он добавил, что сейчас известно о шести пострадавших. Всем оказана необходимая помощь.

Также читайте: Мирная жительница погибла в результате вражеского сброса взрывчатки с дрона в Херсоне

Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа
Фото: Телеграмм-канал председателя ОВА Александра Прокудина
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа
Фото: Телеграмм-канал председателя ОВА Александра Прокудина
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа
Фото: Телеграм-канал главы ОВА Александра Прокудина
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа
Фото: Телеграм-канал главы ОВА Александра Прокудина
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа
Фото: Телеграм-канал главы ОВА Александра Прокудина
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа
Фото: Телеграм-канал главы ОВА Александра Прокудина
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа
Фото: Телеграм-канал главы ОВА Александра Прокудина
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа
Фото: Телеграм-канал главы ОВА Александра Прокудина

Кляті москалі не дають спокійно жити украінцям !!
Здохніть всі скопом та дайте нам спокій , упирі кацапські😠
31.08.2025 14:06 Ответить
Негайно палке та гаряче вітання від ЗСУ по кацапським навчальним закладам у їх
улюблене свято "День знаний"!
Щоб відразу з першим дзвоником та й у пекло, де їм всім і місце!
31.08.2025 14:09 Ответить
Московити потвори - терористи і вбивці. Але якби не дії простого мальчіка від 73%, який розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря, то московити не змогли підійти так близько до Херсону на постріл гармати. Про це мають пам'ятати не тільки херсонці, а всі українці.
31.08.2025 14:40 Ответить
 
 