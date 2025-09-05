Самые опасные районы Херсона: Жизнь под постоянными обстрелами в Антоновке и на Острове. ВИДЕО

Российские войска ежедневно уничтожают микрорайон Херсона "Остров" КАБами, FPV-дронами и артиллерией. Несмотря на это там до сих пор остаются гражданские.

Об этом говорится в репортаже "Ukrainian Witness", передает Цензор.НЕТ.

В прошлом году в микрорайоне проживало 10 тысяч человек, сейчас осталось около 200.

Несмотря на критическую ситуацию есть случаи, когда люди вынуждены возвращаться в опасные районы из-за нехватки средств.

Антоновка

Также журналисты посетили Антоновку - самый опасный район Херсонщины, где украинские военные перехватывают российские дроны. По словам защитников, район расположен в "красной зоне", очень близко к оккупантам, которые целят как по военным, так и по гражданским.

"Враг даже кичится этим", - говорит один из военных.

В этот район уже почти никто не заезжает, даже полиция, поскольку там негде прятаться - все разбомблено. Улицы усеяны разбитыми авто от сбросов российских FPV.

По словам военных, вражеские дроны иногда ловят "на живца". Когда слышат звук, но не видят цель, то бойцы специально двигаются, чтобы "приманить" дрон и сбить его ружьем.

"Здесь постоянно ведется (огонь. - Ред.), сбросы, FPV летают ... здесь постоянно эта улица заминирована", - описывает ситуацию один из защитников. Постоянно прилетают "грады" в жилые дома и магазины.

Остров

Из-за постоянных ударов КАБами ситуация еще более напряженная, особенно россияне бьют по мосту, который является единственным сообщением между городом и микрорайоном. По мосту гражданские добираются в город за лекарствами, едой и водой.

Общественный транспорт туда уже не курсирует - некоторые добираются пешком через мост.

По данным правоохранителей, детей в этом районе уже нет, их вывезли в первую очередь. Свет, газ и отопление в районе полностью отсутствуют.

