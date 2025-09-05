Все дети эвакуированы из микрорайона Корабел в Херсоне, - ГВА

В Херсоне из микрорайона Корабел уже эвакуировали всех детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник Херсонской ГОА Ярослав Шанько.

Так, он подчеркнул, что процесс эвакуации продолжается постоянно.

"Из микрорайона Корабел благодаря слаженной работе социальных служб, коммунальщиков, полиции, спасателей, волонтеров удалось вывезти почти 1700 жителей, среди них - 56 детей", - рассказал Шанько.

По информации ГВА, все дети эвакуированы, на территории микрорайона остается более 220 человек.

Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.