Более 1600 человек уже эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, - ГВА
За время эвакуации из микрорайона Корабел в Херсоне уже вывезли 1641 человека.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, сегодня по состоянию на 18:00 из микрорайона Корабел эвакуировали 6 человек.
Всего за время эвакуации с острова было вывезено 1641 гражданина, из которых - 56 детей и 169 маломобильных.
"Обращаюсь к жителям микрорайона Корабел - позаботьтесь о собственной безопасности и временно покиньте территорию. Всем, кто эвакуируется, оказываем поддержку с комфортным расселением, оформлением статуса ВПЛ и других выплат, а также бесплатным выездом в безопасные регионы Украины", - подчеркнул он.
Также начальник ГВА напомнил, что завтра для жителей Херсонской громады заработает единый контакт-центр Херсонщины, где можно оставить заявку на эвакуацию и узнать всю информацию.
