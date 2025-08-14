Более 1600 человек уже эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, - ГВА

За время эвакуации из микрорайона Корабел в Херсоне уже вывезли 1641 человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, сегодня по состоянию на 18:00 из микрорайона Корабел эвакуировали 6 человек.

Всего за время эвакуации с острова было вывезено 1641 гражданина, из которых - 56 детей и 169 маломобильных.



"Обращаюсь к жителям микрорайона Корабел - позаботьтесь о собственной безопасности и временно покиньте территорию. Всем, кто эвакуируется, оказываем поддержку с комфортным расселением, оформлением статуса ВПЛ и других выплат, а также бесплатным выездом в безопасные регионы Украины", - подчеркнул он.

Также начальник ГВА напомнил, что завтра для жителей Херсонской громады заработает единый контакт-центр Херсонщины, где можно оставить заявку на эвакуацию и узнать всю информацию.