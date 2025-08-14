УКР
Евакуація на Херсонщині
Понад 1600 осіб вже евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні, - МВА

За час евакуації з мікрорайону Корабел у Херсоні вже вивезли 1641 особу.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, сьогодні станом на 18:00 з мікрорайону Корабел евакуювали 6 людей.

Загалом за час евакуації з острова було вивезено 1641 громадянина, з яких – 56 дітей та 169 маломобільних.

"Звертаюся до жителів мікрорайону Корабел - подбайте про власну безпеку та тимчасово залиште територію. Усім, хто евакуюється, надаємо підтримку з комфортним розселенням, оформленням статусу ВПО та інших виплат, а також безкоштовним виїздом до безпечних регіонів України", - наголосив він.

Також читайте: Росіяни б’ють по шляхах евакуації у Херсоні, - ОВА

Також начальник МВА нагадав, що від завтра для жителів Херсонської громади запрацює єдиний контакт-центр Херсонщини, де можна залишити заявку на евакуацію та дізнатися всю інформацію.

Автор: 

Херсон (3564) евакуація (2392) Херсонська область (6107) Херсонський район (525)
