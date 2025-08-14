Понад 1600 осіб вже евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні, - МВА
За час евакуації з мікрорайону Корабел у Херсоні вже вивезли 1641 особу.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, сьогодні станом на 18:00 з мікрорайону Корабел евакуювали 6 людей.
Загалом за час евакуації з острова було вивезено 1641 громадянина, з яких – 56 дітей та 169 маломобільних.
"Звертаюся до жителів мікрорайону Корабел - подбайте про власну безпеку та тимчасово залиште територію. Усім, хто евакуюється, надаємо підтримку з комфортним розселенням, оформленням статусу ВПО та інших виплат, а також безкоштовним виїздом до безпечних регіонів України", - наголосив він.
Також начальник МВА нагадав, що від завтра для жителів Херсонської громади запрацює єдиний контакт-центр Херсонщини, де можна залишити заявку на евакуацію та дізнатися всю інформацію.
