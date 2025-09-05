Усіх дітей евакуйовано з мікрорайону Корабел у Херсоні, - МВА

У Херсоні з мікрорайону Корабел вже евакуювали всіх дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Так, він наголосив, що процес евакуації триває постійно.

"З мікрорайону Корабел завдяки злагодженій роботі соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників, волонтерів вдалося вивезти майже 1700 жителів, серед них - 56 дітей", - розповів Шанько.

За інформацією МВА, всіх дітей евакуйовано, на території мікрорайону залишається понад 220 людей.

Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.